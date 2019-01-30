Madde Bağımlısına Para Vermeyince Bıçaklandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, madde bağımlısı İ.A. para istediği Murat Turhan'ı olumsuz yanıt alınca bıçakladı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, madde bağımlısı İ.A. para istediği Murat Turhan'ı olumsuz yanıt alınca bıçakladı. Saldırgan kaçarken, Turhan hastanede tedavi altına alındı.



Dün gece saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi Cuma Pazarı'nda yaşanan olay iddialara göre şöyle meydana geldi;



Madde bağımlısı İ.A., yoldan geçen Murat Turhan'ı durdurarak, para istedi. Turhan ise para vermek istemedi. İkili arasında tartışma çıktı. İ.A. üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, Turhan'ı sağ bacağı ile sağ kulağından yaraladı. Saldırgan kaçarken, Turhan vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Turhan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kaçan İ.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. - Denizli

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cezaevinden Kaçan 2 Kişi, Jandarmaya Adres Sorunca Yakayı Ele Verdi

Abdullah Gül'e Zehirli Gazla Suikast İddiasının Altından Klima Sorunu Çıktı

Berkay Şahin, Hakim Karşısında Kavgada Arda Turan'ın Ensesinden Nasıl Tuttuğunu Gösterdi

Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına AK Parti'den İlk Yorum: Son Noktayı Koydu