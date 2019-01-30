Son Dakika Haberleri: Madde Bağımlısına Para Vermeyince Bıçaklandı

Madde Bağımlısına Para Vermeyince Bıçaklandı

38 dakika önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, madde bağımlısı İ.A. para istediği Murat Turhan'ı olumsuz yanıt alınca bıçakladı.

Madde Bağımlısına Para Vermeyince Bıçaklandı, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, madde bağımlısı İ.A. para istediği Murat Turhan'ı olumsuz yanıt alınca bıçakladı. Saldırgan kaçarken, Turhan hastanede tedavi altına alındı.

Dün gece saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi Cuma Pazarı'nda yaşanan olay iddialara göre şöyle meydana geldi;

Madde bağımlısı İ.A., yoldan geçen Murat Turhan'ı durdurarak, para istedi. Turhan ise para vermek istemedi. İkili arasında tartışma çıktı. İ.A. üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, Turhan'ı sağ bacağı ile sağ kulağından yaraladı. Saldırgan kaçarken, Turhan vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Turhan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kaçan İ.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:23 Kaynak: DHA

Fatih Mahallesi, Pamukkale, Murat Turhan, Denizli, Güncel
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