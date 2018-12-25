Son Dakika Haberleri: Madde Kullanan Şahısları Takip Edip Torbacılarını Buldular

Madde Kullanan Şahısları Takip Edip Torbacılarını Buldular

24 dakika önce

Bursa narkotik polisi uyuşturucu madde kullanan bir şahsı takibe alıp torbacılarına ulaştı.

Madde Kullanan Şahısları Takip Edip Torbacılarını Buldular, System.String[]
Bursa narkotik polisi uyuşturucu madde kullanan bir şahsı takibe alıp torbacılarına ulaştı. Ekipler zehir tacirliği yapan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri madde bağımlısı olduğu tespit edilen bir şahsı yakalayarak ifadesine başvurdu. Üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıkan şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ekipler şahsın peşini bırakmayarak fiziki takibe devam etti. Yapılan çalışmaların ardından şahsa uyuşturucu satan torbacıları tespit eden ekipler zehir tacirliği yapan 4 kişiyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.Y, A.Ö, H.F. ve E.A. isimli 4 şahsın ev ve arabalarında yapılan aramalarda 66 gram metamfetamin, 45 gram esrar, 6 adet ecstasy tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bonzai ve kokain, uyuşturucu paketlemeye yarayan kilitli şeffaf poşetler, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bir miktar para ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslarda M.Y. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.A. ile H.F. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:35 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Paradaki Sır Işığı Tutunca Ortaya Çıktı Evinden Sarı Yelek Çıkan Öğretmenin Karısı, Kendisini "Çevreciyim" Diyerek Savundu

İDO ve BUDO, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti Dolandırıcılar Kredi Kartı Limitini Son Kuruşa Kadar Harcadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 10:59:38. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Madde Kullanan Şahısları Takip Edip Torbacılarını Buldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]