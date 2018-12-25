Madde Kullanan Şahısları Takip Edip Torbacılarını Buldular

- Madde kullanan şahısları takip edip torbacılarını buldularBURSA - Bursa narkotik polisi uyuşturucu madde kullanan bir şahsı takibe alıp torbacılarına ulaştı.

- Madde kullanan şahısları takip edip torbacılarını buldular



BURSA - Bursa narkotik polisi uyuşturucu madde kullanan bir şahsı takibe alıp torbacılarına ulaştı. Ekipler zehir tacirliği yapan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri madde bağımlısı olduğu tespit edilen bir şahsı yakalayarak ifadesine başvurdu. Üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıkan şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ekipler şahsın peşini bırakmayarak fiziki takibe devam etti. Yapılan çalışmaların ardından şahsa uyuşturucu satan torbacıları tespit eden ekipler zehir tacirliği yapan 4 kişiyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.Y, A.Ö, H.F. ve E.A. isimli 4 şahsın ev ve arabalarında yapılan aramalarda 66 gram metamfetamin, 45 gram esrar, 6 adet ecstasy tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bonzai ve kokain, uyuşturucu paketlemeye yarayan kilitli şeffaf poşetler, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bir miktar para ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslarda M.Y. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.A. ile H.F. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Evinden Sarı Yelek Çıkan Öğretmenin Karısı, Kendisini "Çevreciyim" Diyerek Savundu

İDO ve BUDO, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti

Boşandığı Eşini ve Arkadaşını Öldüren Şüpheli, Olayın Ardından Babasını Aramış

Dolandırıcılar Kredi Kartı Limitini Son Kuruşa Kadar Harcadı