Madde Kullanımı 5-14 Yaş Arasında Artıyor"

DÜNYA genelinde çocuk ve gençler arasında madde kullanımının arttığını belirten Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Öğr. Gör. Barış Tuncer , madde kullanan kişi sayısının 664 bin 906 kişiye yükseldiğini söyledi. Tuncer, bu artışın 5-14 yaş arasındaki çocuklarda yaşandığına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler 'in ( BM ) her yıl düzenli olarak açıkladığı Dünya Uyuşturucu Raporu'nun 2018 verilerine göre dünya üzerinde 31 milyon uyuşturucu madde bağımlısı var. 2016'da 29,5 milyon kişi olan bu sayıda bir buçuk milyonluk bir artış görülüyor. Dünya genelinde uyuşturucu kullanımı da yine aynı raporda 275 milyon kişi olarak yer alıyor. 2016 raporunda 250 milyon olarak yer alan bu sayı ile aradaki 25 milyonluk fark, uyuşturucuyu deneyen ve kullananların sayısında hızlı bir artış olduğunu gösteriyor. Uyuşturucuyu ilk defa kullananlar arasında çocuk ve gençler de yer alıyor.BM'nin yanı sıra Avrupa ve Türkiye Uyuşturucu Raporlarının çarpıcı sonuçlar ortaya koyduğuna dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Öğr. Gör. Barış Tuncer, madde bağımlılığıyla ilgili güncel verileri paylaşarak bu konuda atılması gereken önemli adımlar olduğunu vurguladı. Tuncer, "2009-2016 arası veriler, Türkiye'de en fazla madde kullanım bozukluğunun 25-29 yaş grubu arasında görüldüğünü, bunu 30-34 yaş arasındaki kişilerin takip ettiğini gösteriyor. Madde kullanım bozukluğunun 5-14 yaş arasındaki çocuklarda arttığı gözleniyor. Yaş aralığı konusunda daha çok araştırma ve veriye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" diye konuştu."SENTETİK UYUŞTURUCULAR ÇOĞALIYOR"2018 Türkiye Uyuşturucu Raporu'nun kolluk kuvvetlerinin yakalamalarına dayandığını ve raporda da belirtildiği üzere sadece bu veriler üzerinden uyuşturucu bağımlılığın arttığını veya azaldığını belirlemenin mümkün olmadığını ifade eden Öğr. Gör. Barış Tuncer, Avrupa'da Alkol ve Diğer Uyuşturucular Üzerine Avrupa Okul Anketi Projesi'nin (ESDAP), 1995 yılından beri uygulandığını söz konusu anketin Türkiye'de de uygulanmasıyla çocuk ve gençlerin alkol ve madde kullanımında daha sağlıklı veriler elde edilebileceğine dikkat çekti. Sürekli gelişen teknolojinin maddelerin işlenme ve pazarlanma yöntemlerini de değiştirdiğini, son yıllarda uyuşturucu tanımına giren maddelerin çeşitlendiği ve daha kolay ulaşılabilir hale geldiğini belirten Barış Tuncer, şunları söyledi:"Tasarımcı uyuşturucuları var olan psikoaktif maddelere benzeyen ve onların yarattığı psikoaktif etkileri taklit etmek için tasarlanmış sentetik uyuşturucuları ifade etmek için kullanılan bir kavram. Avrupa Birliği Erken Uyarı Sistemi üzerinden tanımlanan yeni maddelerin yaklaşık yüzde 70'i son beş yılda tespit edilmiş maddelerdir. Bu maddeler yaşa dışı uyuşturucuların yasal ikameleri olarak pazarlanıyorlar, uluslararası uyuşturucu denetimlerinin kapsamında değiller ve bazıları ise olası yeni etkiler keşfetmek isteyen küçük grupları hedefliyorlar. Ülkemiz, coğrafi konumu ve genç nüfusu nedeniyle uyuşturucu maddelerden doğrudan etkilenen bir ülke. Bunun yanında ülkemizde sentetik uyuşturucuların fiyat olarak ucuz olduğu ve bu maddelere ulaşmanın kolay olduğu vurgulanıyor. Bu durumlar dikkate alınarak, polisiye önlemlerle, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının birlikte yürütülmesi gerekiyor.""İNTERNETTEN SATIŞ YAPILIYOR""Uyuşturucu eğitimi, danışmanlık ve tedavi programlarının yaygınlaştırılması, tanıtımlarının yapılması ve bu çalışmalardan yararlanan kişi sayısının artırılması uyuşturucuyla mücadelede etkili sonuçlar için çok önemli" diyen Öğr. Gör. Barış Tuncer, Avrupa ve Türkiye'nin ilgili raporlarında gözlenen bazı çarpıcı sonuçları paylaştı. Avrupa uyuşturucu raporunda, uyuşturucu bulunabilirliğinin yüksek ve bazı alanlarda uyuşturucu kullanımının artmakta olduğu, internetten uyuşturucu satısında bir artış görüldüğünü ifade eden Tuncer, "Avrupa'da uyuşturucu kullanımının geçmişe oranla çok daha geniş bir madde dizisini kapsadığı görülüyor. Avrupa'da internetten uyuşturucu satışı artıyor, uyuşturucu pazarında yer alan maddelerin listesi, her hafta yaklaşık bir psikoaktif maddenin eklenmesiyle büyüyor. Bu gelişmelerin oldukça endişe verici olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu durum hem sağlık çalışanları hem de güvenlik güçleri için uyuşturucuyla mücadelede büyük zorluklara sebep oluyor" ifadelerini kullandı.SON BİR YILDA YÜZDE 162 ARTIŞTürkiye Uyuşturucu Raporundaki kimi verilere dikkat çeken Öğr. Gör. Tuncer, "Raporda 2017 yılında yakalanan ve çok bilinen bir sentetik uyuşturucu türevi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 103.4 ve şüpheli sayısında ise yüzde 205.7artış olduğu göze çarpıyor. Bunun yanında yine 2017 yılında bir başka sentetik uyuşturucu türevinde yakalanma miktarında bir önceki yıla göre yüzde 162.6 oranında, yakalanan şüpheli sayısında ise yüzde 110,5 oranında artış meydana gelmiş durumda. Bu bulgular bu maddelere olan talebin ve bu maddelerin kullanım oranlarının arttığı şeklinde yorumlanabilir. Çok tehlikeli olan bu maddeler konusunda acil önlemler alınması gerekiyor" diye konuştu. - İstanbul