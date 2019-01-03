Son Dakika Haberleri: Madde Kullanımını Önleyici Anne-Baba Davranışları' Seminerleri Devam Ediyor

Madde Kullanımını Önleyici Anne-Baba Davranışları' Seminerleri Devam Ediyor

1 saat önce

Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde, Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi paydaşlığında başlatılan 'Madde Kullanımını Önleyici Anne-Baba Davranışları' konulu seminerler devam ediyor.

Madde Kullanımını Önleyici Anne-Baba Davranışları' Seminerleri Devam Ediyor, System.String[]
Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde, Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi paydaşlığında başlatılan 'Madde Kullanımını Önleyici Anne-Baba Davranışları' konulu seminerler devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Öğretim Görevlisi Psikolojik Danışman Sevgi Dönmezel ve Öğretim Görevlisi Ayşe Kızıltaş tarafından Kent Konseyi üyelerine verilen seminerlerde bağımlılıkla mücadelede anne-babalara düşen görevler, madde kullanan çocukta yaşanan belirtiler ve bu durumda yapılması gerekenler anlatıldı. Konunun uzmanları, anne -babaların çocukları ile iyi bir iletişim kurmasının önemine değinerek "Çocuklarınızı tehdit etmeyin, yargılamayın. Konferans vermek yerine onu da dinlemeyi tercih edin" dediler.

Kadın Meclisi Başkanı Sühendan Koparal madde kullanımını önleyici anne-baba davranışları konulu seminerlerin ailelere farkındalık kazandırdığı belirterek "Farklı mahallelerimizde alanında uzman öğretim görevlilerimiz ile bağımlılık konusunda ebeveynlerimize bilgilendirme çalışmaları yaptık ve olumlu geri dönüşler aldık. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:42 Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Kent Konseyi, Anne, Güncel
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