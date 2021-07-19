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Madde kullanıp, kadınlara cinsel organını gösterdi! Baltalı saldırgan mahalleliyi canından bezdirdi - Son Dakika

Madde kullanıp, kadınlara cinsel organını gösterdi! Baltalı saldırgan mahalleliyi canından bezdirdi

19.07.2021 12:11

Bursa'da bir kişi, akrabasının 3. katındaki evine balta fırlattıktan sonra keserle tehditler savurdu. O anları cep telefonuyla kaydeden Ömer Ali Şahin, şahsın madde bağımlısı olduğunu ve saldırganlığının yanı sıra ara ara kadınlara cinsel organını gösterdiğini söyledi. Mahalleli, çeşitli suçlardan sayısız sabıkası bulunan şahsın tutuklanmasını istiyor.

Geçtiğimiz gün Yıldırım'a bağlı Mesken Mahallesinde iddiaya göre madde bağımlısı olduğu belirtilen kişinin akrabalarını sürekli tehdit ettiğini, cinsel organını gösterdiğini belirten Ömer Ali Şahin son olarak cep telefonu kamerası ile 3. kata fırlatılan baltayı ve satırla tehdit edildiği anları kayıt altına aldı.

CİNSEL ORGANINI DA GÖSTERMİŞ

İki aydır sürekli olayların devam ettiğini, defalarca şikayetçi olduğunu fakat yeğeninin hiç bir ceza almadığını belirten Ömer Ali Şahin, "Videoda zaten her şey açık ve net şekilde görülüyor. Şahıs madde bağımlısı, madde satıcısı, sicili bozuk olan ve pandemi sebebiyle şartlı tahliyeyle cezaevinden çıkan bir şahıs. Aynı zamanda bizim akrabamız oluyor. Uzun süredir sürekli bir saldırı halleri var. Eve balta fırlatmasından mı, silah çekmesinden mi, yoksa sürekli tehditler savurmasından mı, evdeki kadınlara cinsel organını göstermesinden mi, yoksa mahallede uyuşturucu satmasından dolayı mahallede sürekli farklı araçların girip çıkmasından mı, hangi birinden bahsedeceğimizi bilemiyoruz açıkçası.

"KAPININ ÖNÜNE ÇIKMAYA KORKUYORUZ"

Bu olaylar yaklaşık iki aydır devam ediyor. Son günlerde iyice dozunu arttırdı bu olayların. Artık yoksunluk mu yaşıyor ne tarz durumlar yaşıyor bilemiyoruz. Bu olayların ardından biz suç duyurusunda bulunduk. Hem savcılık hem de karakola. Bir hafta arayla sürekli şikayetler de bulunduk. Her seferinde farklı kişilerin şikayetleri de oldu. Bu durumla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Çünkü bu tür olaylar basit suçlar olduğu için pandemi sürecinden de yararlanıldığını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili büyük sıkıntılarımız var. Her gün aynı evin içerisinde yengemiz var. İki tane yeğenim var. Birisi 5 yaşında, biri dokuz yaşında. Kapının önüne çıkartmaya korkuyoruz. Herhangi bir saldırı olur, herhangi bir rehin alma olur yada yaralamalar olur gibi sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün hepimiz işinde gücünde insanlarız. Sabah işe çıkıp geldiğimiz de aklımız sürekli orada kalıyor. Bugün bakkala giderken bile acaba karşılarına çıkacaklar mı diye ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gerekli mercilerden bu konuyla ilgili yardım bekliyoruz.

"BÜTÜN MAHALLE ŞİKAYETÇİ"

Ama herhangi bir sonuç elde edemiyoruz. Bu olaylara şahitlik eden bir çok insan var. Bütün mahalleli şahit ve şikayetçi. Bir sürü görüntü var elimizde. Fakat adam hala yapacağından geri kalmıyor. Ne yapacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Birilerinin canı yanmadan lütfen bu tarz kişileri kontrol altında tutsunlar ve gerekli cezaları versinler" dedi.

Madde kullanıp, kadınlara cinsel organını gösterdi! Baltalı saldırgan mahalleliyi canından bezdirdi

Ali Şahin, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Madde kullanıp, kadınlara cinsel organını gösterdi! Baltalı saldırgan mahalleliyi canından bezdirdi - Son Dakika


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