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Madde madde Türkiye'nin yerli otomobilinin özellikleri
6 saat önce
Türkiye'nin yerli otomobili Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde görücüye çıkıyor. 2022'de seri üretime geçecek olan araç 200 ve 400 beygir gücünde 2 farklı versiyonla üretilecek ve 500 kilometre menzile sahip olacak. Üretimde SUV modeline öncelik verilecek.
Türkiye'nin gündemi, bugün Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde tanıtımı yapılan yerli elektirikli otomobil.
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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:57
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