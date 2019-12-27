Madde madde Türkiye'nin yerli otomobilinin özellikleri

Türkiye'nin gündemi, bugün Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde tanıtımı yapılan yerli elektirikli otomobil.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı törende, 'yerli ve milli' otomobille ilgili önemli ayrıntılar şöyle açıklandı Açıklaması