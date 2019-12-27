Madde madde Türkiye'nin yerli otomobilinin özellikleri - Son Dakika
Son Dakika Dünya Madde madde Türkiye'nin yerli otomobilinin özellikleri - Son Dakika Dünya

Madde madde Türkiye'nin yerli otomobilinin özellikleri

6 saat önce

Türkiye'nin yerli otomobili Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde görücüye çıkıyor. 2022'de seri üretime geçecek olan araç 200 ve 400 beygir gücünde 2 farklı versiyonla üretilecek ve 500 kilometre menzile sahip olacak. Üretimde SUV modeline öncelik verilecek.

Madde madde Türkiye'nin yerli otomobilinin özellikleri, System.String[]

Türkiye'nin gündemi, bugün Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde tanıtımı yapılan yerli elektirikli otomobil.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı törende, 'yerli ve milli' otomobille ilgili önemli ayrıntılar şöyle açıklandı Açıklaması

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Türkiye, Gebze, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:57 
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