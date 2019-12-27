Madde madde Türkiye'nin yerli otomobilinin özellikleri - Son Dakika
Son Dakika Dünya Madde madde Türkiye'nin yerli otomobilinin özellikleri - Son Dakika Dünya

Madde madde Türkiye'nin yerli otomobilinin özellikleri

6 saat önce

Türkiye'nin 'yerli ve milli' otomobili Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde tanıtıldı.

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Türkiye'nin 'yerli ve milli' otomobili Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde tanıtıldı. 2022'de seri üretime geçecek olan araç 200 ve 400 beygir gücünde 2 farklı versiyonla üretilecek ve 500 kilometre menzile sahip olacak. Üretimde SUV modeline öncelik verilecek.View on euronews

Madde madde Türkiye'nin yerli otomobilinin özellikleri

Türkiye, Gebze, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:57 
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