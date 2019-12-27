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Madde madde Türkiye'nin yerli otomobilinin özellikleri
6 saat önce
Türkiye'nin 'yerli ve milli' otomobili Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde tanıtıldı.
Türkiye'nin 'yerli ve milli' otomobili Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde tanıtıldı. 2022'de seri üretime geçecek olan araç 200 ve 400 beygir gücünde 2 farklı versiyonla üretilecek ve 500 kilometre menzile sahip olacak. Üretimde SUV modeline öncelik verilecek.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:57
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