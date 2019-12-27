Madde madde Türkiye'nin yerli otomobilinin özellikleri

Türkiye'nin 'yerli ve milli' otomobili Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde tanıtıldı. 2022'de seri üretime geçecek olan araç 200 ve 400 beygir gücünde 2 farklı versiyonla üretilecek ve 500 kilometre menzile sahip olacak. Üretimde SUV modeline öncelik verilecek.View on euronews