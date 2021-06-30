Madden 22'nin yeni dinamik oynanış videosu yayınlandı! - Son Dakika
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Madden 22'nin yeni dinamik oynanış videosu yayınlandı!

Son Güncelleme: 30.06.2021 10:18

EA Tiburon tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanacak Amerikan futbolu video oyunu Madden 22'nin dinamik oyun görüntüleri yayınlandı.

EA, dün gece saatlerinde Madden 22'nin dinamik oyun görüntülerini yayınlandı. Takımlara gerçek bir iç saha avantajı sunan ve tek oyunculu eşleşmeler sunanMadden serisi, EA Tiburon tarafından 1995'ten beri geliştirilmektedir. Bu nedenle geliştirici, Amerikan futbolunu simüle etme konusunda çok fazla deneyime sahip. Her yıl oyunun yeni versiyonu, oyunculara birçok iyileştirme sunuyor.

Oynanış fragmanında ise görüldüğü gibi, oyuncular nasıl oynamayı seçerlerse seçsinler Madden 22'de birçok yeni iyileştirme görecekler. İlk olarak dikkat çeken, iyileştirilmiş seyirci animasyonları. Bu yılki oyunda stadyum deneyimi sadece daha canlı hissetirmekle kalmayacak, aynı zamanda seyirciler ev sahibi destekleri sayesinde takımın bazı oyunlarını etkileyecek.

EA Tiburon, Madden 22 için her teknolojinden yararlanmış gibi görünüyor. Yalnızca kadroların otomatik olarak güncellemesi değil, gerçek hayattaki sisteme ayak uydurararak, istatistiklerin eklenmesi, ayrıca takımlara kendi stadyumlarına göre bazı avantajlar vermek, işleri olabildiğince gerçek kılmayı sağlıyor.

Madden NFL 22, 20 Ağustos 2021 Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Serisi X/ S ve Xbox One için çıkacak.

MADDEN 22 TANITIM FRAGMANI

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Electronic Arts, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Madden 22'nin yeni dinamik oynanış videosu yayınlandı! - Son Dakika


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