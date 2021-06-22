Maddenin Halleri Filmi - Son Dakika

Maddenin Halleri, yönetmen Deniz Tortum’un doğduğu ve babasının doktor olarak 30 yıl görev yaptığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yaşananlara odaklanıyor. Evlerinden çok hastanede vakit geçiren doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarının yaşamlarının mercek altına alındığı filmde, hasta odalarından ameliyathaneye, bekleme salonlarından yemekhaneye hastanenin dört bir yanında yaşananlar gözler önüne seriliyor.

Yönetmen: Deniz Tortum

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Phases of Matter

Yapımcı Firma: İstos Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 72 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 19.06.2021

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