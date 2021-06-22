Maddenin Halleri, yönetmen Deniz Tortum’un doğduğu ve babasının doktor olarak 30 yıl görev yaptığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yaşananlara odaklanıyor. Evlerinden çok hastanede vakit geçiren doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarının yaşamlarının mercek altına alındığı filmde, hasta odalarından ameliyathaneye, bekleme salonlarından yemekhaneye hastanenin dört bir yanında yaşananlar gözler önüne seriliyor.
Yönetmen: Deniz Tortum
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Phases of Matter
Yapımcı Firma: İstos Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 72 dk.
Dağıtıcı Firma: Mubi
Vizyon Tarihi: 19.06.2021
Maddenin Halleri Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › Sinema › Maddenin Halleri Filmi - Son Dakika