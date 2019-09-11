Son Dakika Haberleri: Maddi durumu zayıf olan öğrencilere ücretsiz saç kesimi
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Maddi durumu zayıf olan öğrencilere ücretsiz saç kesimi

47 dakika önce

Maddi durumu zayıf olan öğrencilere ücretsiz saç kesimiADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Bayan Kuaförü Güleser Ötün, maddi durumu iyi olmayan kız öğrencilere yönelik ücretsiz saç kesimi ve saç bakımı yapılıyor.

Maddi durumu zayıf olan öğrencilere ücretsiz saç kesimi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Bayan Kuaförü Güleser Ötün, maddi durumu iyi olmayan kız öğrencilere yönelik ücretsiz saç kesimi ve saç bakımı yapılıyor.

Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerinde bayan kuaförü olarak faaliyet gösteren Güleser Ötün, 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ailelerin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla kız öğrencilerin ücretsiz olarak saç kesimi ve bakımı gerçekleştiriliyor. Bu dönemde ailelerin çocukları için kıyafet ve kırtasiye malzemeleri başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçları bulunduğuna dikkati çeken Ötün, "Ekonomik açıdan ailelerimizi bir nebze olsun rahatlatmak, en azından çocuklarımızın kuaför ihtiyaçlarını karşılayarak destek olmak istedim çünkü kuaföre gidemeyen kız çocuklarının saçlarını anneleri kesiyor. Ailelere desteğimiz sürecek" diye konuştu.

Maddi durumu zayıf olan öğrencilere ücretsiz saç kesimi

Yeni Mahalle, Adıyaman, Gölbaşı, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:07 Kaynak: İHA
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