Maddi hasarlı ev yangını - Son Dakika

Maddi hasarlı ev yangını
1 saat önce
Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi'nde Selahattin Akagündüz'e ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin büyümesi üzerine evden çıkan Akagündüz durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:09 Kaynak: AA
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