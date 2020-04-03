Maddi hasarlı ev yangını - Son Dakika

Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi'nde Selahattin Akagündüz'e ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine evden çıkan Akagündüz durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.