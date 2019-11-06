Son Dakika Haberleri: Maddi hasarlı trafik kazası sopalı bıçaklı kavgaya döndü
Son Dakika 3. Sayfa Maddi hasarlı trafik kazası sopalı bıçaklı kavgaya döndü

Maddi hasarlı trafik kazası sopalı bıçaklı kavgaya döndü

6 saat önce

Maddi hasarlı trafik kazası sopalı bıçaklı kavgaya döndü Bıçaklı sopalı kavga kamerada Yaralı yeğenlerini unuttu olayı görüntüleyen gazetecilerin üzerine yürüdüKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü.

Maddi hasarlı trafik kazası sopalı bıçaklı kavgaya döndü

Bıçaklı sopalı kavga kamerada

Yaralı yeğenlerini unuttu olayı görüntüleyen gazetecilerin üzerine yürüdü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Dumlupınar Mahallesi Onbaşı Osman Caddesi ile Sandal Zade Bulvarı üzerinde yer alan kavşakta 46 DS 135 plakalı otomobil ile 46 AS 113 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu. Maddi hasar yüzünden çıkan tartışma ise, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken, kavgaya karışan 3 kişi ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşanan kavgayı görüntülemek için olay yerinde bulunan gazetecilere, yaralıların dayısı olduğu öğrenilen bir kişi saldırma çabası polis tarafından engellendi.

Maddi hasarlı trafik kazası sopalı bıçaklı kavgaya döndü

Kahramanmaraş, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:32 Kaynak: İHA
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