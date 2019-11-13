Son Dakika Haberleri: Maddi sıkıntı nedeniyle kendini yakan öğrenciye 40 üniversitede destek eylemi
Son Dakika Dünya Maddi sıkıntı nedeniyle kendini yakan öğrenciye 40 üniversitede destek eylemi - Son Dakika Dünya

Maddi sıkıntı nedeniyle kendini yakan öğrenciye 40 üniversitede destek eylemi

6 saat önce

Fransa'nın Lyon kentinde, maddi sıkıntılar nedeniyle kendine yakan öğrenciyi desteklemek için Lyon 2 Üniversite'nin öğrencileri okul önünde protesto düzenledi. Hükümetten yanıt bekleyen öğrenciler üniversite binalarının önünde girişi engellemek için eylem yapıyor

Maddi sıkıntı nedeniyle kendini yakan öğrenciye 40 üniversitede destek eylemi, System.String[]

Fransa'nın Lyon kentinde, maddi sıkıntılar nedeniyle kendine yakan öğrenciyi desteklemek için Lyon 2 Üniversite'nin öğrencileri okul önünde protesto düzenledi.


Üniversite yönetimi, öğrenci ve öğretim görevlilerinin binaya girişlerinin engellendiği gerekçesiyle, çarşamba günü Bron kampüsündeki bütün derslerin iptal edildiğini duyurdu.

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Fransa, Lyon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:16 
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