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Maddi sıkıntı nedeniyle kendini yakan öğrenciye 40 üniversitede destek eylemi
6 saat önce
Fransa'nın Lyon kentinde, maddi sıkıntılar nedeniyle kendine yakan öğrenciyi desteklemek için Lyon 2 Üniversite'nin öğrencileri okul önünde protesto düzenledi. Hükümetten yanıt bekleyen öğrenciler üniversite binalarının önünde girişi engellemek için eylem yapıyor
Fransa'nın Lyon kentinde, maddi sıkıntılar nedeniyle kendine yakan öğrenciyi desteklemek için Lyon 2 Üniversite'nin öğrencileri okul önünde protesto düzenledi.
Üniversite yönetimi, öğrenci ve öğretim görevlilerinin binaya girişlerinin engellendiği gerekçesiyle, çarşamba günü Bron kampüsündeki bütün derslerin iptal edildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:16
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