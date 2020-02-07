Maddi zorluklar yaşayan annelere Akdeniz Belediyesinden destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maddi zorluklar yaşayan annelere Akdeniz Belediyesinden destek - Son Dakika

Maddi zorluklar yaşayan annelere Akdeniz Belediyesinden destek

7 saat önce

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, maddi zorluklar yaşayan anneleri evlerinde ziyaret ederek, eksikliklerini ve taleplerini yerine getirdi.

Maddi zorluklar yaşayan annelere Akdeniz Belediyesinden destek, System.String[]

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, maddi zorluklar yaşayan anneleri evlerinde ziyaret ederek, eksikliklerini ve taleplerini yerine getirdi. Ziyaretlere, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın eşi Behiye Gültak da katıldı.


Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekibi, ilk olarak Müfide İlhan Mahallesinde yaşayan ve ocak ayındaki selde tek geçim kaynağı olan tavukları telef olan Hatice Ayar'ı ziyaret etti. Oğlunu yaklaşık 2 yıl önce elektrik çarpması sonucu kaybettiğini, 13 ve 15 yaşlarındaki iki torununa kendisinin baktığını ifade eden Hatice Ayar duygu dolu anlar yaşadı.


Geçimini sağladığı tavuklara kavuştu


Sel afeti sonrası Başkan Mustafa Gültak'ın da ziyaret ettiği Hatice Ayar, tek isteğinin eskisi gibi tavuk beslemek ve bu sayede geçimini sağlamak olduğunu dile getirmişti. Bunun üzerine aileyi ziyaret eden görevli ekip ve Behiye Gültak, selde tüm tavuklarını kaybeden kadına, 15 tavuk ve bir de horoz hediye etti. Aileye ev eşyası ve erzak yardımı da yapıldı. Kendisine hediye edilen tavuklar ve horoz nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getiren Hatice Ayar, Başkan Gültak ile eşi Behiye Gültak'a teşekkür etti.


Resmi nikahları kıyılacak


Ekipler, daha sonra Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında, tek odada yaşayan Çalar çiftini ziyaret etti. Ziyarette Behiye Gültak, içinde Ali bebeğin ve annenin birçok ihtiyacının bulunduğu çantayı anneye hediye etti. Geçen ocak ayında kentte yaşanan selde evleri zarar gören aileye, ev eşyaları ve maddi yardım da temin edilirken, resmi nikahsız yaşayan Melek ve Namık çiftinin resmi nikahı da yine Akdeniz Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından yapılacak.


Müdürlük ekibi ve Behiye Gültak, son olarak boğazı ve damağından birçok kez ameliyat olan oğlu Yahya ile birlikte yaşayan bir anneyi evinde ziyaret etti. Henüz 12 yaşındayken yaşça büyük birisiyle kuma olarak evlendirildiğini söyleyen anne, bu evliğinden 4 çocuğu olduğunu söyledi. Eşi vefat edince de töreye göre kayınıyla evlendirilmek istendiğini belirten anne, reddedince tehdit edildiğini, bu nedenle çocuklarını bırakıp Mersin'e kaçmak zorunda kaldığını anlattı.


Mersin'deki evliliğinden de adını Yahya koydukları bir çocuğu olduğunu belirten anne, eşinin de cezaevinde olduğunu ifade etti. Kederli anne, ailesiyle iletişiminin olmadığını ve 4 çocuğunu yıllardır göremediğini dile getirdi.


Öte yandan Başkan Gültak'ın talimatıyla anne ve oğlunun yaşadığı eve, televizyon, soba, koltuk gibi ev eşyalarının yanı sıra maddi yardımlar da sağlandı. - MERSİN

Akdeniz, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
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