'Made in Diyarbekir' patentli yüzükler dünyaya ihraç ediliyor - Son Dakika

'Made in Diyarbekir' patentli yüzükler dünyaya ihraç ediliyor

16.10.2020 08:48
'Made in Diyarbekir' patentli yüzükler dünyaya ihraç ediliyor, System.String[]

DİYARBAKIR'da, 32 yıldır bir atölyede 48 kişiye istihdam sağlayan kuyumcu Serdar Ay, 'Made in Diyarbekir' patentini alarak Avrupa'nın birçok ülkesine tasarladığı alyansları ihracat ediyor.

DİYARBAKIR'da, 32 yıldır bir atölyede 48 kişiye istihdam sağlayan kuyumcu Serdar Ay, 'Made in Diyarbekir' patentini alarak Avrupa'nın birçok ülkesine tasarladığı alyansları ihracat ediyor. Genel Müdür İlhan Yılmaz, birçok ülkeye Diyarbakır'da ürettikleri ürünleri gönderdiklerini belirterek, "Kendi alyanslarımızın evli çiftlerin parmaklarında olması bizi mutlu ediyor. Yöresel motiflerimiz de var. Mezopotamya, Mem U zin, Dicle Fırat koleksiyonlarından oluşuyor. Bunlar çok beğeniliyor" dedi.

Diyarbakır'da 32 yıl önce 20 metrekarelik alanda mücevherat ve alyans üretimine başlayan işletmeci Serdar Ay, 3 milyon euroluk bir yatırım yaparak kapasitesini 1200 metrekareye çıkardı. Kurduğu 4 katlı atölyede 48 kişiyi istihdam eden Ay, burada üretilen mücevherat ve alyansları dünyanın pek çok ülkesine ihraç ettiklerini söyledi. 'Made in Diyarbekir' patentiyle ürünleri ihraç ettiklerini söyleyen Ay, atölyede yıllık 600 kilogram altından mücevher ve alyans elde edilirken ayrıca yapılan yüzüklerin 10 farklı aşamadan geçerek hazırlandığı söyledi.

HEDEF YILLIK 750 KİLO ALTIN ÜRETİMİFirmanın Genel Müdürü İlhan Yılmaz, yıllık altın üretimlerinin 600 kilo olup, hedeflerinin 750 kilograma ulaşmak olduğunu belirterek, "Yıl sonuna kadar bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımız devam ediyor. Başta Amerika olmak üzere dünya ülkelerine gönderiyoruz. 'Made İn Diyarbekir' ürünleri çok beğeniliyor. Bunun yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, Hollanda, Belçika, İsveç, Irak, Almanya, Fransa ve Azerbaycan ile birçok Avrupa, Orta Doğu, Asya ülkelerinin pazarlarına girmiş durumdayız. Bizim önceliğimiz kalite. Bu önceliğimizden asla taviz vermiyoruz. Bu hem Türkiye pazarında hem de Avrupa pazarında ürünlerimiz çok beğeniliyor" diye konuştu.'BİZİ  FARKLI KILAN KENDİ BÖLGESEL TASARIMLARIMIZDIR'

Ürettikleri alyanslarının evli çiftlerin parmaklarında olması kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Yılmaz, "Yöresel motiflerimiz de var. Mezopotamya, Mem U Zin, Dicle Fırat koleksiyonlarından oluşuyor. Bunları vatandaşlarımıza tanıttık. Müşterilerimize gönderiyoruz bunları çok beğeniliyor. Bizi zaten farklı kılan kendi bölgesel tasarımlarımızdır. Bunları da ön plana çıkarmaktır. Yöresel motiflerimizi ülkemizdeki birçok noktadaki satış noktalarına gönderiyoruz. Ayrıca Orta Doğu'daki müşterilerimize de gönderiyoruz" diye konuştu.


'Made in Diyarbekir' patentli yüzükler dünyaya ihraç ediliyor
'Made in Diyarbekir' patentli yüzükler dünyaya ihraç ediliyor
'Made in Diyarbekir' patentli yüzükler dünyaya ihraç ediliyor
'Made in Diyarbekir' patentli yüzükler dünyaya ihraç ediliyor
'Made in Diyarbekir' patentli yüzükler dünyaya ihraç ediliyor
'Made in Diyarbekir' patentli yüzükler dünyaya ihraç ediliyor
'Made in Diyarbekir' patentli yüzükler dünyaya ihraç ediliyor
'Made in Diyarbekir' patentli yüzükler dünyaya ihraç ediliyor
'Made in Diyarbekir' patentli yüzükler dünyaya ihraç ediliyor
'Made in Diyarbekir' patentli yüzükler dünyaya ihraç ediliyor
'Made in Diyarbekir' patentli yüzükler dünyaya ihraç ediliyor
'Made in Diyarbekir' patentli yüzükler dünyaya ihraç ediliyor
'Made in Diyarbekir' patentli yüzükler dünyaya ihraç ediliyor
'Made in Diyarbekir' patentli yüzükler dünyaya ihraç ediliyor
'Made in Diyarbekir' patentli yüzükler dünyaya ihraç ediliyor

Diyarbakır, İstihdam, Kuyumcu, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Made in Diyarbekir' patentli yüzükler dünyaya ihraç ediliyor - Son Dakika

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