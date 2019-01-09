'Made İn Turkey' 17'İnci Sıraya Yerleşti

Geçtiğimiz üç yılın verilerinin kullanıldığı araştırmanın sonucuna göre 'Made in Turkey' ibaresi Kore, Kanada gibi birçok ülkeyi geride bırakarak 17'inci sırada yer aldı. Made in Turkey araması yapan ülkeler sırasıyla Türkiye, Almanya ve Japonya oldu.

Türkiye, otomotiv, hazır giyim ve tekstil gibi sektörlerde dünya devlerine üretimini hız kesmeden sürdürürken, yerli ürünlere gösterilen ilgi ödüllü dijital pazarlama platformu SEMrush'un son araştırmasına da damgasını vurdu.50 ülkedeki 'made in X' kelimelerine küresel olarak gösterilen ilgiyi masaya yatıran SEMrush'ın sonuçlarına göre Türkiye Kore, Kanada gibi birçok ülkeyi geride bırakarak 18'inci sırada yer aldı.Aralık 2015- Kasım 2018 arasındaki internet aramalarının ortalaması alınarak yapılan araştırma sonuçlarına göre Çin aylık 137 bin aramayla ilk sırada yer alırken, Türkiye'nin ortalaması ise 3 bin 928 olarak gerçekleşti.

Made in Turkey'e en fazla ilgi Türkiye'den

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren SEMrush Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Kurumsal İletişim Direktörü Adam Zeidan, Türkiye'de ihracatın dinamosu olarak görülen sektörlerin küresel seviyedeki algısının da yüksek olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Araştırmanın sonuçları bize ayrıca Türkiye'nin kendi ürünlerine de gösterdiği sadakati ortaya koydu. Made in Turkey ibaresine en fazla ilgi Türkiye'den olurken, onu Almanya ve Japonya izliyor" dedi. Küresel seviyede yapılan internet aramalarının çok önemli pazar istihbaratı sağladığına dikkat çeken Zeidan, "Pazar bilgileri, rekabet analizleri gibi birçok kritik veriyi rapor hizmeti olarak sunabilen SEMrush bu sayede küresel iş dünyasına önemli bir hizmet sunuyor" dedi.

İhracatın yıldızı otomotiv

Türkiye ihracatının zirvesinde aralıksız olarak 12 yıldır otomotiv sektörü yer alıyor. 2017 yılında ihracatın 28,5 milyar doları otomotivden sağlandı. Hazır Giyim ve Tekstil'de yine ihracatta çok önemli yer tutan bir diğer sektör.1980'lı yıllardan itibaren tekstil ve hazır giyim sektörüne yapılan yatırımlar sonucunda büyümesine devam ediyor. 2014 yılı itibarıyla Türk hazır giyim ve tekstil sektörü dünya genelindeki %3.4'lük payıyla dünyanın en büyük 8. hazır giyim ihracatçısı konumunda. Avrupa Birliği ülkelerine yönelik ihracat bakımından da Çin, Bangladeş ve Almanya'nın ardından 4. Sırada yer alıyor. 2017 yılında Türk hazır giyim ve tekstil sektörü toplam 12.5 milyar dolarlık ihracata imza attı.