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'MADE İN TURKİYE' ETİKETLİ 140 BİN TL'LİK AYAKKABI SERGİLENDİ - Son Dakika

'MADE İN TURKİYE' ETİKETLİ 140 BİN TL'LİK AYAKKABI SERGİLENDİ

02.06.2021 15:35

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarı'nda, özel taşlarla süslenerek bir ayda hazırlanan ve 1 çift üretilen 140 bin TL değerindeki ayakkabı sergilendi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarı'nda, özel taşlarla süslenerek bir ayda hazırlanan ve 1 çift üretilen 140 bin TL değerindeki ayakkabı sergilendi. 'Made in Turkiye' etiketiyle ilk kez bu fuarda görücüye çıkan ayakkabı, yurt dışı fuarlarına da götürülecek.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarı, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde kapılarını açtı. Balkanlar ve Avrupa olmak üzere dört kıtadan yaklaşık bin yabancı profesyonel alıcının ağırlandığı fuarda, ayakkabı üreticisi İlhami Yıldız'ın el işçiliğiyle ortaya çıkardığı üzeri özel taşlarla kaplanan tasarım ayakkabı da sergilendi. 140 bin TL değer biçilen ve sadece bir çift üretilen ayakkabı 'Made in Turkiye' etiketiyle ilk kez bu fuarda görücüye çıktı.

140 bin liralık ayakkabı ve fuarla ilgili bilgi veren Eksposhoes CEO'su Erkan Demir, "Fuara 100 firma ile katılıyoruz. 40 ülkeden bine yakın ziyaretçi var. İhracata yönelik olduğumuz için yurt dışı ziyaretçileri ağırlıyoruz. Fuarımızda genelde erkek ve bayan ayakkabısı olmak üzere yaklaşık 15 dolardan başlayan 80 dolara kadar ayakkabılar var. Bu ayakkabı tamamen 'Made in Turkiye' markası ile Türk ayakkabıcısının üretimdeki başarısını göstermek için yapılmış, özel taşlarla süslenmiş, 1 aylık süre içerisinde hazırlandı. Bu ayakkabının özelliği Türkiye'nin yurt dışındaki fuarlarda Türkiye ayakkabı markasını kullanmak için yapıldı. Ayakkabının şu anki değeri 140 bin lira. Tamamen özel, el işçiliği, buradaki amacımız ayakkabı sektöründe modayı nasıl ve hangi noktaya geldiğini göstermekti. Önümüzdeki günlerde Rusya'daki fuarda da sergileyeceğiz" dedi.

YÜZDE 15 BÜYÜME

Pandemiden önce 60 ülkenin fuarı ziyaret ettiğini aktaran Erkan Demir, "Şu anda 40 ülkeden bine yakın ziyaretçimiz var. Ciddi bir alım yapılıyor. Bu fuarın Türk ekonomisine katma değeri 30- 35 milyon dolarlık bir rakam olacaktır. Türkiye ayakkabı konusunda dünyada sayılı ülkelerden biri. Dünyada biz öyle bir merkezdeyiz ki dağıtım yapabileceğimizde dünyanın her yerine gönderebiliyoruz. Türkiye'nin yakın çevresi, Türki Cumhuriyetleri, Rusya, Polonya, Kazakistan, Ukrayna ciddi pazarlarımız. Aşağıya indiğimizde Lübnan, Irak'a da ihracatımız var. Pandemi döneminde ayakkabı sektörü geçen yıla göre yüzde 15 büyüme ile 364 milyon dolarlık yılın ilk çeyreğinde ihracat yaptı" diye konuştu.

Pandemi önlemlerinin uygulandığı fuar 4 Haziran'da sona erecek.

'MADE İN TURKİYE' ETİKETLİ 140 BİN TL'LİK AYAKKABI SERGİLENDİ
'MADE İN TURKİYE' ETİKETLİ 140 BİN TL'LİK AYAKKABI SERGİLENDİ
'MADE İN TURKİYE' ETİKETLİ 140 BİN TL'LİK AYAKKABI SERGİLENDİ
'MADE İN TURKİYE' ETİKETLİ 140 BİN TL'LİK AYAKKABI SERGİLENDİ

Türk Lirası, Türkiye, Turizm, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'MADE İN TURKİYE' ETİKETLİ 140 BİN TL'LİK AYAKKABI SERGİLENDİ - Son Dakika


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