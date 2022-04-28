"Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da 400 binden fazla suyu kesik aboneden para almayın" - Son Dakika
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"Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da 400 binden fazla suyu kesik aboneden para almayın"

28.04.2022 17:57

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerde yaptığı hareketlerin şovdan ibaret olduğunu belirterek, "Madem faturaları bu kadar düşünüyorsunuz, İstanbul'da suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para almayın" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerde yaptığı hareketlerin şovdan ibaret olduğunu belirterek, "Madem faturaları bu kadar düşünüyorsunuz, İstanbul'da suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para almayın" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin iktidarın yaptığı hizmetleri görmeden kendi bildiğini okumaya devam ettiğini söyleyerek, "Muhalefet bir tiyatro oynuyor, şov yapıyor. Yok elektrik parası ödemediği için evinin elektriği kesiliyor. Bu şovu devam ettirmek için Ankara Keçiören'de bir eve gidiyor. Aslında evin elektrikleri açık. Kılıçdaroğlu gitmeden önce ışıkları kapatmışlar, gittikten sonra da ışıkları açmışlar. Böyle tiyatrolarla, yalanlarla siyaset yapılmaz" dedi.

Varank, Kılıçdaroğlu'na seslenerek şunları söyledi:

"Madem faturaları bu kadar düşünüyorsunuz, İstanbul'da suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para almayın. Aynı şekilde Adana'da, İzmir'de suyu kesilenlerden paralarını almayın. İşte burada bir tiyatro var, yalan var, vatandaşı aldatma var."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir kişinin terörle ilgili gözaltına alınmasına da değinen Bakan Varank, şahsın Kandil'de PKK'lılarla kalaşnikofla çekilmiş fotoğrafları olduğunu belirterek, bunun seçim zamanı yapılan kirli ittifakların sonucu olduğunu söyledi. Demokrasi namına belediyelerde seçim kazandıkları iddia eden kişilerin kirli ittifaklara girdiğini ifade eden Varank, "Nasıl terör örgütü mensuplarıyla iş birliği yapıp seçimlerde beraber hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Nasıl terörden yana duran partilerle beraber iş tuttuklarını biz gayet iyi biliyoruz. İşte bugün o belediyeye aldıkları terör örgütü üyeleriyle fotoğrafları çıkan insanlar, aslında o iş birliğinin diyeti mesabesinde" açıklamasında bulundu.

(Mustafa Cenik - İHA)

Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da 400 binden fazla suyu kesik aboneden para almayın
Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da 400 binden fazla suyu kesik aboneden para almayın
Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da 400 binden fazla suyu kesik aboneden para almayın
Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da 400 binden fazla suyu kesik aboneden para almayın

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Bakan Varank: Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da suyu kesik aboneden para almayın Bakan Varank: Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da suyu kesik aboneden para almayın Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: 'Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da 400 binden fazla suyu kesik aboneden para almayın' Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: 'Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da 400 binden fazla suyu kesik aboneden para almayın' CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği açıldı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği açıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Mustafa Varank, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da 400 binden fazla suyu kesik aboneden para almayın' - Son Dakika


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