Madem Geldin Dünyaya Uzak Kalma Kimyaya" Projesi Tüm Hızıyla Devam Ediyor
1 saat önce
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Programı öğrencileri tarafından Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP) kapsamında yürütülen 'Madem Geldin Dünyaya Uzak Kalma Kimyaya' adlı projenin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi.
Gaziantep Üniversitesi
(GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Programı öğrencileri tarafından Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP) kapsamında yürütülen 'Madem Geldin Dünyaya Uzak
Kalma Kimyaya' adlı projenin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi.
GAÜN Öğr. Gör. Dr. Emre Harun Karaaslan ve Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Yılmaz
'ın koordinatörlüğünde Gaziantep'in Şehitkamil
İlçesine bağlı Köksalan Ortaokulu'nda gerçekleştirilen projede birbirinden eğlenceli deneyler yapılarak öğrencilere keyifli ve heyecanlı anlar yaşatıldı. Deneylerin sonrasında Kimya Teknolojisi Programı öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler ortaokul öğrencilerine dağıtılarak proje tamamlandı. Bu proje ile öğrencilere kimyanın hayatımızın her alanında olduğunu ve günlük yaşantımızda kullandığımız birçok malzeme ile de deneyler yapılabileceğini göstermeyi amaçladıklarını ifade eden Öğr. Gör. Dr. Emre Harun Karaaslan, başta Köksalan Ortaokulu Okul Müdürü
Mehmet Ali Öğüt, Müdür Yardımcıları Galip Polat
ve kadir Can Işıklı ile birlikte öğretmenlere ve okul çalışanlarına güler yüzlü misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti.
Projenin kendileri için çok faydalı olduğunu ifade eden Kimya Teknolojisi Programı öğrencileri de bu sayede hem kendilerinin hem de ortaokul öğrencilerinin keyif aldıklarını ifade etti. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:06 Kaynak: İHA
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