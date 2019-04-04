Madem Kurtardınız O Zaman Almanya'ya Götürün

SEA Eye adlı Alman sivil toplum kuruluşu, sahibi olduğu Almanya
bayraklı bir gemi ile Libya
açıklarında batma tehlikesi yaşayan bir bottaki 64 göçmeni kurtardı. Kuruluşun Twitter
hesabından yapılan açıklamada, 'Alarm Phone' olarak isimlendirilen durumlarda göçmenlerin arayabildiği telefon hattına sabah saat 10.00 sularında gelen bir arama sonrasında söz konusu göçmenlere ulaşıldığı bildirildi. Açıklamada, kurtarılan düzensiz göçmenler arasında 10 kadın ve 6 bebek olduğu belirtilerek, bazılarının ilaç yardımı talep ettiği bilgisi de paylaşıldı. Sea Eye yetkilileri, göçmenleri kabul etmesi için Libya ve İtalya
'dan yardım talep etti.GÜVENLİ LİMAN HAMBURG
İtalya'daki aşırı sağ görüşlü Lig Partisi'nin lideri, Başbakan Yardımcısı
ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini
, konuya ilişkin "Gemi Almanya bayraklı, sivil toplum kuruluşu Alman, armatörü Alman ve kaptanı Hamburglu. Libya sularında müdahale etti ve güvenli bir liman istiyor. Güzel. Şimdi Hamburg'a gitsin" dedi.