Maden'de heyelan riski bulunan ev ve iş yerlerinin tahliyesi - Son Dakika

Elazığ'ın Maden ilçesinde heyelan riski nedeniyle tahliye edilecek 510 ev ve iş yerinin yerine daha güvenli bir alanda yapımına başlanan konut ve iş yerleri için başvuru süresi yarın sona eriyor.

AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, yaptığı açıklamada, Maden ilçesinin Camiikebir Mahallesi'ndeki "Aktif ve Olası Heyelan Alanlarının Jeolojik-Jeoteknik Değerlendirme Raporu"na istinaden heyelan riski bulunan alanlardaki 278 konut ve 232 iş yeri için alınan karar doğrultusunda tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirtti.



Bu kapsamda AFAD Başkanlığınca ilçe merkezinde belirlenen güvenli bir alanda yapılacak konut ve iş yerleri için hak sahiplerinin yapacağı başvuru için belirlenen sürenin yarın sona ereceğini ifade eden Pıhtılı, şunları kaydetti:



"Camiikebir Mahallesi'nde meydana gelmesi muhtemel heyelandan dolayı konut ve iş yerlerinin nakli uygun görülen afetzedeler için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının oluru ile son kez olmak üzere uzatılan hak sahipliği ek süresi yarın itibarıyla doluyor. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Afetzede vatandaşlarımıza konut ve iş yeri yardımı yapılabilmesi için AFAD İl Müdürlüğümüz bünyesinde Maden ilçesinde kurulan geçici hizmet bürosuna talep ve taahhütname ile birlikte acilen müracaat edilmesi gerekmektedir."



Pıhtılı, yapılacak konut ve iş yerlerinin sosyal donatılarıyla vatandaşa daha iyi şartlarda yaşama imkanı sağlayacağını belirterek, "Hak sahipleri taşındıktan 2 yıl sonra başlamak kaydıyla 20 yılda kira öder gibi ödeme yapacak. Afet bölgesinde kalan ev ve iş yerlerinin tapuları da yine kendilerinde kalacak. Devletin sağladığı bu güzel imkanın kaçırılmaması gerektiğini önemle arz ediyoruz."