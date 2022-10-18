MADEN FACİASI SORUŞTURMASINDA İFADELER ALINIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

MADEN FACİASI SORUŞTURMASINDA İFADELER ALINIYOR

18.10.2022 11:43

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 41 kişinin hayatını kaybettiği 11 işçinin de yaralandığı maden ocağındaki patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında maden ocağında görevli ve çalışanların ifadesi alınmaya başlandı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 41 kişinin hayatını kaybettiği 11 işçinin de yaralandığı maden ocağındaki patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında maden ocağında görevli ve çalışanların ifadesi alınmaya başlandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 kişinin yaşamını yitirmesi, 11 kişinin de yaralanması ile ilgili soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Bartın Emniyet Müdürlüğü'nce görevlendirilen uzman personelden oluşan özel bir ekip, arama ve el koyma işlemlerini tamamladı. Güvenlik sistemlerinin yer aldığı tüm teknik cihazlara el konuldu.

6 savcının ve 4 bakanlık müfettişinin görevlendirildiği soruşturmada dün akşam itibariyle aralarında 4-12 vardiyasında görevli amirler, mühendisler ile yeraltı ve yerüstü işçilerini kapsayan çalışanların ifadesi alınmaya başlandı. Ocakta çalışanların ifadesi gerek adliye binasında gerekse işçilerin bulunduğu bölgelere kolluk ile gidilerek tamamlanacak.

YORUMLAR
500
Elazığ yerel haberleri... Maden şehidi Yener Saygın'ın babası Faik Saygın: 'Arkadaşları 'bizi kurtarın' diye bağırınca dayanamayıp geri dönüyor' Elazığ yerel haberleri... Maden şehidi Yener Saygın'ın babası Faik Saygın: 'Arkadaşları 'bizi kurtarın' diye bağırınca dayanamayıp geri dönüyor' Maden şehitlerinden geriye kalan fotoğraf hikayesiyle yürek parçaladı Maden şehitlerinden geriye kalan fotoğraf hikayesiyle yürek parçaladı
Kaynak: DHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MADEN FACİASI SORUŞTURMASINDA İFADELER ALINIYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
17:20 Sanık koltuğuna oturan ünlü futbolcu Neymar ifade verdi! Babasının başı fena halde dertte
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
17:17 Kılıçdaroğlu, Dezenformasyonla Mücadele Yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? İşte cevabı
16:57 Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıyorlardı! Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk beraat etti
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 19:13:43. #1.12#
SON DAKİKA: MADEN FACİASI SORUŞTURMASINDA İFADELER ALINIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement