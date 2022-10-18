MADEN FACİASI SORUŞTURMASINDA İFADELER ALINIYOR

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 41 kişinin hayatını kaybettiği 11 işçinin de yaralandığı maden ocağındaki patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında maden ocağında görevli ve çalışanların ifadesi alınmaya başlandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 kişinin yaşamını yitirmesi, 11 kişinin de yaralanması ile ilgili soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Bartın Emniyet Müdürlüğü'nce görevlendirilen uzman personelden oluşan özel bir ekip, arama ve el koyma işlemlerini tamamladı. Güvenlik sistemlerinin yer aldığı tüm teknik cihazlara el konuldu.

6 savcının ve 4 bakanlık müfettişinin görevlendirildiği soruşturmada dün akşam itibariyle aralarında 4-12 vardiyasında görevli amirler, mühendisler ile yeraltı ve yerüstü işçilerini kapsayan çalışanların ifadesi alınmaya başlandı. Ocakta çalışanların ifadesi gerek adliye binasında gerekse işçilerin bulunduğu bölgelere kolluk ile gidilerek tamamlanacak.