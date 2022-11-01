Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası olayıyla ilgili gözaltına alınan 25 kişiden 8'i tutuklandı - Son Dakika
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Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası olayıyla ilgili gözaltına alınan 25 kişiden 8'i tutuklandı

01.11.2022 01:13

Bartın'da 14 Ekim'de meydana gelen 41 maden işçimizin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden 8'i tutuklandı. Nöbetçi hakimlik, 8 kişinin, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ekim Perşembe günü aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Polis ekipleri, şüphelilerden 24'ünü gözaltına alarak Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmüştü, hakkında gözaltı kararı verilenler arasında bulunan vardiya çavuşunun ise İstanbul'da hastanede tedavi gören madenci kardeşine refakat ettiği öğrenilmişti.

41 işçinin hayatını kaybettiği Bartın'daki maden faciasıyla ilgili 8 kişi tutuklandı

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcısı S.A, işletme müdürü S.E, işletme baş mühendisi M.T. ile kartiyelerden (Birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri L.A. ve İ.H.M, iş güvenliği şube müdür vekili V.S. ve emniyet mühendisi Ş.K, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, 8 şüphelinin "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

41 işçinin hayatını kaybettiği Bartın'daki maden faciasıyla ilgili 8 kişi tutuklandı

9'U SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden idari müdür S.S.B, elektrik mühendisi H.O, emniyet şefi F.G, ikinci kartiye şefi Ş.K, hazırlık şefi S.Y, elektro mekanik şube müdürü M.G, elektrik servis şefi O.Ö, makine mühendisi Ş.O. ve makine mühendisi M.A. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

1'İ ADLİ KONTROLLE SALIVERİLDİ, DİĞERLERİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüphelilerden elektro mekanik baş mühendisi S.Ö. ise adli kontrol talebiyle çıkarıldığı hakimlikçe salıverildi. Diğer şüpheliler, maden mühendisi R.O, sondaj şefi T.U, jeoloji mühendisi H.O.K, emniyet vardiya nezaretçisi M.O, maden teknikeri M.Ö. ve maden mühendisi H.G'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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Mehmet Tural, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası olayıyla ilgili gözaltına alınan 25 kişiden 8'i tutuklandı - Son Dakika

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