Maden faciasında kaybettiği kardeşinin acısını yüreğinde yaşıyor - Son Dakika

Maden faciasında kaybettiği kardeşinin acısını yüreğinde yaşıyor

17.11.2020 11:17

Siirt'in Şirvan ilçesinde 4 yıl önce meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 20 günlük evli 23 yaşındaki maden işçisi Murat Ant için duyulan acı dinmedi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde 4 yıl önce meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 20 günlük evli 23 yaşındaki maden işçisi Murat Ant için duyulan acı dinmedi.

Şirvan'ın Maden köyündeki özel bir maden ocağında 17 Kasım 2016'da yaşanan heyelanda 15 arkadaşıyla hayatını kaybeden ekskavatör operatörü Murat Ant'ın ablası Songül Ant, sık sık kardeşinin kent merkezindeki Zevye Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret ediyor, gözyaşı döküyor, dua okuyor.

3 çocuk annesi abla Ant, AA muhabirine, olay günü kendisi ve annesi Mediha ile vedalaşarak akşam vardiyasına yetişen kardeşinin bir süre sonra göçük altında kaldığını söyledi.

"Hastaneye geldikten sonra öğrendik"

20 günlük evli kardeşi ve 15 arkadaşını kaybettikleri faciayı hiçbir zaman unutamayacaklarını ifade eden Ant, "Biz evdeyken göçük olduğu haberi geldi. O ve arkadaşlarının göçük altında kaldığını söylediler ama öldüğünü söylemediler. Hastaneye geldikten sonra öğrendik. Kardeşimi göçük altında kaybettim. 4 yıl oldu hala unutmadık. Allah rahmet etsin. Kardeşim çok iyi biriydi." dedi.

Olaydan kısa süre önce kardeşinin kendisinden Yasin-i Şerif okumasını istediğini, olay günü de evden ayrılırken bu konudan söz ettiğini dile getiren Ant, kardeşi için hep dua ettiklerini aktardı.

Ant, kardeşinin gezmeyi çok seven, neşeli biri olduğunu anlatarak, onu çok özlediğini, sevecen tavırlarının gözlerinin önünden gitmediğini kaydetti.

Madenle ilgili televizyonda gördükleri her haberde acılarının tazelendiğini aktaran Ant, bu acıyı başkalarının yaşamamasını diledi.

Ant babası Mirza Ant'ı da geçen yıl kaybettiklerini belirterek, acılarının daha da katlandığını ifade etti.

Ant'ın oğlu 12 yaşındaki Poyraz Alphan, Kur'an kursunda eğitim aldığını belirterek, dayısının mezarının başında Yasin okuduğunu söyledi.

Alphan dayısını kaybettiğinde 8 yaşında olduğunu anlatarak, onu çok özlediğini, onun için her zaman mezarı başında dua ettiğini aktardı.

Maden faciasında kaybettiği kardeşinin acısını yüreğinde yaşıyor
Maden faciasında kaybettiği kardeşinin acısını yüreğinde yaşıyor
Maden faciasında kaybettiği kardeşinin acısını yüreğinde yaşıyor
Maden faciasında kaybettiği kardeşinin acısını yüreğinde yaşıyor

Şirvan, Maden, Göçük, dua, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maden faciasında kaybettiği kardeşinin acısını yüreğinde yaşıyor - Son Dakika


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