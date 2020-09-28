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Son dakika haberleri: Maden faciasında ölen işçinin, koronavirüse yenik düşen babası son yolculuğuna uğurlandıKARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 2014 yılı Ekim ayında meydana gelen maden faciasında ölen oğlu Tezcan Gökçe'nin cenaze törenine yırtık lastik ayakkabısıyla katılmasıyla yürekleri burkan ve koranvirüse yenik...

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Maden faciasında ölen işçinin, koronavirüse yenik düşen babası son yolculuğuna uğurlandı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 2014 yılı Ekim ayında meydana gelen maden faciasında ölen oğlu Tezcan Gökçe'nin cenaze törenine yırtık lastik ayakkabısıyla katılmasıyla yürekleri burkan ve koranvirüse yenik düşen Recep Gökçe'nin  (79) cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Ayşe Gökçe (79), "Oğluma ağlarken o da öldü gitti işte. Kaldım yalnız başıma." dedi.

Ermenek'in Pamuklu köyünde Has Şekerler Madencilik Şirketi'ne ait linyit ocağını 28 Ekim 2014 tarihinde eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı. Mahsur kalan işçileri  arama- kurtarma çalışmaları 38 gün sürdü. Kurtarma çalışmaları sırasında işçilerden Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe Gökçe, "Benim oğlum suda, yüzme bilmez ki" sözleriyle Türkiye'yi ağlatmıştı. Ayşe Gökçe'nin eşi Recep Gökçe de oğlu Tezcan Gökçe'nin cenaze törenine yırtık lastik ayakkabısıyla katılmasıyla yürekleri burmuştu.

Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Konya'da bir hastanede tedaviye alınan Recep Gökçe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan Gökçe, kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. Gökçe'nin cenazesinin bugün Ermenek ilçesi Kazancı Beldesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımı sonucu, tabutu cenaze aracından indirilmeden namaz kılındı. Ardından da Gökçe'nin cenazesi belde mezarlığında oğlu Tezcan Gökçe'nin mezarının yanına defnedildi.

'OĞLUMA AĞLARKAN, O DA ÖLDÜ'

Oğlunun acısının ardından eşinin de ölmesinden dolayı üzüntülü olduğunu belirten Ayşe Gökçe de koronavirüs testi pozitif çıktığı için tedavisini evde karantina altında sürdürüyor. Gökçe, "Oğluma ağlarken o da öldü gitti işte. Kaldım yalnız başıma. Bakalım ben de ölecekmişim"dedi.

Maden faciasında ölen Tezcan Gökçe'nin eşi Ayşe Gökçe, kayınpederi Recep Gökçe'nin yaklaşık 6 aydır hasta olduğunu belirterek, " Yaklaşık 6 aydır hastaydı. Artık bizi tanıyamıyordu. Bana 'teyze, abla' derdi. 4 gün önce doktora götürdüm. Doktordan geldikten sonra fenalaştı. Tekrar hastaneye götürdük. Ardından Konya'ya sevk edildi. Orada da vefat etti. Kayınpederim de artık oğluna kavuştu." diye konuştu.

Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ-16
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ-16
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ-16
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ-16
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ-16
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ-16
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ-16
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ-16
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ-16
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ-16
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ-16
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ-16
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ-16
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ-16
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ-16

Recep Gökçe, Cenaze, Gökçe, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 16:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ-16 - Son Dakika

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