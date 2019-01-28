Maden faciasında ölü sayısı 58'e çıktı, yüzlerce kayıp
48 dakika önce
Brezilya'da bir maden atık barajının cuma günü çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi.
Brezilya
'da bir maden atık barajının cuma günü çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi. Yetkililer, 300'den fazla insanın kayıp olduğunu açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:31
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