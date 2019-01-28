Son Dakika Haberleri: Maden faciasında ölü sayısı 58'e çıktı, yüzlerce kayıp

Maden faciasında ölü sayısı 58'e çıktı, yüzlerce kayıp

48 dakika önce

Brezilya'da bir maden atık barajının cuma günü çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Maden faciasında ölü sayısı 58'e çıktı, yüzlerce kayıp, System.String[]
Brezilya'da bir maden atık barajının cuma günü çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi. Yetkililer, 300'den fazla insanın kayıp olduğunu açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:31 

Brezilya, Ekonomi
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