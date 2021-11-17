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Maden firması arazisini gasp ettiği iddiasında bulunan vatandaş, tepki olarak yola çelik ağ ördü - Son Dakika

Maden firması arazisini gasp ettiği iddiasında bulunan vatandaş, tepki olarak yola çelik ağ ördü

17.11.2021 20:26
Maden firması arazisini gasp ettiği iddiasında bulunan vatandaş, tepki olarak yola çelik ağ ördü

Maden firması arazisini gasp ettiği iddiasında bulunan vatandaş, tepki olarak yola çelik ağ ördü Sivas'ta köylüye arsenikli su içirdiği iddiası ile Sivas Ağır Ceza Mahkemesinde davası görülen Koç Holding'e bağlı maden firması, şimdi de vatandaşların arazisini gasp etmekle suçlanıyor...

Maden firması arazisini gasp ettiği iddiasında bulunan vatandaş, tepki olarak yola çelik ağ ördü

Sivas'ta köylüye arsenikli su içirdiği iddiası ile Sivas Ağır Ceza Mahkemesinde davası görülen Koç Holding'e bağlı maden firması, şimdi de vatandaşların arazisini gasp etmekle suçlanıyor

Arazilerinin firma tarafından gasp edildiğini ileri süren köy sakinleri, firmaya ait iş makinelerinin kullandığı yolu çelik ağla ulaşıma kapattı

SİVAS - Sivas'ta köylüye arsenikli su içirdiği iddiası ile Sivas Ağır Ceza Mahkemesinde davası görülen Koç Holding'e bağlı maden firması, şimdi de vatandaşların arazisini gasp etmekle suçlanıyor.

Sivas'ın Kangal ilçesi Pınargözü köyü sınırları içerisinde Koç grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren Demir Export isimli firma, daha önce maden faaliyetleri sırasında köylünün içme suyunu kesmek ve köylüye arsenikli su içirmekle suçlanmıştı. Firma ve çalışanları hakkında açılan arsenikli su davası Sivas 1. Ağır Ceza mahkemesinde sürerken firma yeni bir suçlama ile karşı karşıya kaldı.

"Özel mülktür girilemez"

Pınargözü köyü sakinlerinden, İzmir'de yaşayan Cemal Bingöl, firmanın kendi rızasını almadan tarladan yol geçirdiğini ileri sürüp, tarlasından geçip şantiyeye giden yolu araç ulaşımına kapattı. Bingöl yola çelik ağ örüp üzerine "özel mülktür girilemez" yazılı bir tabela astı. Firma ise yolun bitişiğindeki araziyi satın alarak iş makilerini geçirecek yeni bir yol oluşturdu.

Eski muhtar: "Sıra evlerimize gelecek"

Pınargözü köyü eski muhtarı Hüsnü Engin, firmanın köylünün rızası olmadan arazilerini kullandığını, evlerini ise cebri kamulaştırma ile ellerinden almak istediğini ileri sürerek, "Burayı Koç Holding'in şirketi Demir Export Anonim Şirketi işletiyor. Burası demir maden ocağı, Koç Holding her yerde reklamını şöyle yapıyor. Biz çalıştığımız yerlerde çevre ve vatandaşla uyum içinde hiçbir zarar vermeden çalışıyoruz diye ama burada yıllardır hiç parasını vermeden adamların tarlasında çalışıyor. Adamlarında en sonunda sabırları taştı dediler ki bizim tarlamıza giremezsin. Şimdi bedava adamların elinden tarlalarını almaya çalışıyorlar adamlarda vermiyor bedava fiyata. Onun için anlaşmazlık sonucu adam tarlasını kapattı artık buradan giremiyorlar. Şuanda henüz köylere sıra gelmedi fakat şirketin şimdi yaptıklarından ilerde ne yapacakları ortada. İlerde köylere de bunu yapacak insanların eline üç beş kuruş enkaz parası sıkıştıracak. İnsanlar o aldıkları parayla bir oda bir salon yer bile yapamayacaklar" dedi.

Susuz kalan köylü köyü terk ediyor

Suyu kesilen köyün yaşanmaz bir hal aldığını kaydeden Engin, "Ben Davutoğlu mezrasındanım kışın 25 hane kalıyordu şimdi sadece madende çalışanlar kalıyor. İnsanlar köyü terk etti çünkü su yok, toz toprak, insanların evleri yarılmaya başlamıştı zaten. Neden dursunlar burada hayvancılık, tarım yapamıyorlar. Şu tarlada ne tarımı yapacaksın devamlı toz geliyor tarlayı kaplamış. Burada nasıl verim elde edeceksin tozdan hiç bir şey büyümüyor. Onun için insanlar köyü terk ediyorlar" şeklinde konuştu.

Maden firması arazisini gasp ettiği iddiasında bulunan vatandaş, tepki olarak yola çelik ağ ördü
Maden firması arazisini gasp ettiği iddiasında bulunan vatandaş, tepki olarak yola çelik ağ ördü
Maden firması arazisini gasp ettiği iddiasında bulunan vatandaş, tepki olarak yola çelik ağ ördü
Maden firması arazisini gasp ettiği iddiasında bulunan vatandaş, tepki olarak yola çelik ağ ördü

Demir Export, Koç Holding, Sivas, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maden firması arazisini gasp ettiği iddiasında bulunan vatandaş, tepki olarak yola çelik ağ ördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maden firması arazisini gasp ettiği iddiasında bulunan vatandaş, tepki olarak yola çelik ağ ördü - Son Dakika
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