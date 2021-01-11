Maden firması ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye etti - Son Dakika

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bir maden firması ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitimlerde kullanması için 35 tablet hediye etti.

Tabletlerin, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törene Kaymakam Ahmet Raşit Orhan, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, Acacia Maden İşletmeleri Anonim Şirketi İşletme Müdürü Iain Anderson, okul müdürleri ve şirket çalışanları katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle okullarda yüz yüze eğitimin yapılamadığını hatırlattı.

Uzaktan eğitimin yeni bir süreç olduğunu kaydeden Turan, "Eğitim ve öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemi ile sürdürülmektedir. Bu süreçte bazı öğrencilerimiz uzaktan eğitim için ihtiyaç duyulan teknolojik imkanlardan yoksun olduklarından canlı derslere katılamamaktadır. Bu destek öğrencilerimizin fırsat eşitliğinden yararlanması adına çok önemli bir katkı oldu. Bu desteği öğrencilerimize sağlayan Acacia Maden yetkililerine teşekkür ederiz." dedi.

Konuşmaların ardından maden firması ve bünyesindeki yükleniciler tarafından alınan 35 tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilmek üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışlandı.

Kaymakam Orhan, Belediye Başkanı Uçar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan tarafından öğrenciler ve velileri adına hayırseverlere plaket verilmesinin ardından program sona erdi.