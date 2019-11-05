Maden firmasından 112 öğrenciye burs

ÇANAKKALE'de Alamos Gold'un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik, şirketin burs programı kapsamında, paydaş köylerde eğitim gören 112 öğrenciye burs sağladığını açıkladı.

Doğu Biga Madencilik, şirketin burs programı kapsamında, paydaş köylerde eğitim gören 112 öğrenciye burs sağladı. Şirket, burs programının başladığı 2012 yılından bu yana toplamda 489 öğrenciye burs sağlamış oldu. Burs desteği sağlanan 2 kız öğrenci, eğitim hayatlarını tamamlamalarının ardından aynı firmada çalışmaya başladı. Firmanın burs imkanı sağladığı tüm öğrencilerin, Kirazlı projesine komşu olan köylerde yaşadığı belirtildi.

Şirket sözcüsü Çağın Şen, "Doğu Biga, bölgedeki gençlerimizin eğitimine katkı sağlamaktan gurur duyuyor. Şirketimiz 2012 yılından bu yana, burs programının yanı sıra okul tadilatı ve eğitim materyali gibi konularda da destek sağlıyor" dedi.

2010 yılından bu yana firma, bölgedeki yaşam kalitesini ve yerel ekonomiyi geliştirmeye katkıda bulunan çeşitli girişimlere 25 milyon dolar yatırım yaptı. Bu desteklemeler arasında, yöredeki 10 köye temiz, sürdürülebilir su sağlayacak bir göletin inşası, sağlık konteyneri, eğitim ve öğretim fırsatlarının desteklenmesi, geleneksel köy hayırları, yerel önemli gün ve etkinliklerin desteklenmesi, yerel spor takımları ve milli atletlere sponsorluk sağlanması, köylerde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının desteklenmesi, ulaşım alt yapısının desteklenmesi, geri dönüşüm konteynırlarının köylere yerleştirilmesi, yangın önleme ekipmanının desteği ve 2012 yılında 14 bin ağaç dikilerek Hatıra Ormanı kurulması gibi çalışmalar yer alıyor.