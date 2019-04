Maden Hafriyat Sahasında Yangın

- Maden hafriyat sahasında yangın Yangında büyükbaş hayvan telef olduÇORUM - Çorum'un Dodurga İlçesine bağlı Tutuş köyünde maden eski hafriyat sahasında linyit kömürü kalıntılarının tutuşması sonucu çıkan yangında bir büyükbaş hayvan telef oldu.

ÇORUM - Çorum'un Dodurga İlçesine bağlı Tutuş köyünde maden eski hafriyat sahasında linyit kömürü kalıntılarının tutuşması sonucu çıkan yangında bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatmak dışarı çıkaran Tutuş köyünde yaşayan Mustafa Aydoğdu, hafriyat sahasının olduğu alana götürdü. Bir süre sonra hayvanların sesiyle ineğinin yandığını gören Aydoğdu, talihsiz hayvanı kendi çabalarıyla kenara çıkardı. Bölgede hayvan otlatan diğer köylülere de haber vererek uyaran Aydoğdu, yanan hayvanın daha fazla acı çekmemesi için kesti.

Daha öncede buna benzer olayların yaşandığını dile getiren hayvan sahibi Mustafa Aydoğdu, "Bu sahadan sorumlu olan arkadaşların mağduriyetimi gidermesini istiyorum. Bu alanda benim telef olan ikinci hayvanım. Geçtiğimiz günlerde bir başka köylümüz olan arkadaşımızın iki tane keçisi aynı şekilde yanarak can verdi. Bu yangını söndürsünler ve bu alanla ilgili önlem alsınlar. Benim hayvanlarım bu şekilde yanarak telef oldu, bir başkasının hayvanları da telef olmasın. Yazık, bugün 10 bin liralık hayvanım gitti. Buranın yanından yol geçiyor, bu yoldan çocuklar okula yürüyerek veya bisikletle gelip gidiyor. Çocuklarda düşüp yanabilirler. Burası açık alan, sadece bizim hayvanlarımız değil, yabani hayvanlarda düşüp yanarak ölebilirler. Benim içim yanıyor, buraya bir tedbir alınmasını istiyorum" dedi.

Öte yandan, görüşlerine başvurulan maden işletmesi yetkilileri bölgenin TKİ arazisi olduğunu, kendilerinin maden işletmesini yeni devraldıklarını, hafriyat sahasının bir başka işletmecinin daha önce kullandığı hafriyat sahası olduğunu, vatandaşın mağduriyetinin giderilerek zararının karşılanacağını ve şu an ki durumla ilgili her hangi bir açıklama yapmalarının doğru olmayacağını söylediler.

