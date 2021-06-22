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Maden işçileri aşı sırasına girdi - Son Dakika

Maden işçileri aşı sırasına girdi

22.06.2021 14:13
Maden işçileri aşı sırasına girdi, System.String[]

Zonguldak'ta yerin metrelerce altında çalışan madenciler aşı sırasına girdi.

Zonguldak'ta yerin metrelerce altında çalışan madenciler aşı sırasına girdi. Form dolduran işçiler aşılarını oldu.

Sağlık Bakanlığınca maden işçilerinin aşılanmasına yönelik program kapsamında TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde geçen hafta itibariyle aşılama uygulaması başlatıldı. Kurumun müesesesinde yerin metrelerce altında çalışan işçiler, mesai sonrası aşı olmak icin İş Sağlığı Koruma Başhekimliği'ne müracaat etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Başkanı Muhammet Ardıç aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte 180 işçinin aşılandığını açıkladı. Günlük 60 işçinin aşılandığını ifade eden Ardıç, müessese müdürlüğünde bin 640 işçi çalıştığını, işçileri aşılama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Ardıç, "Günlük 60 aşıyla madencileri aşılama çalışmaları başladı. Bu anlamda Sağlık Bakanlığımıza, Türk-İş'e, GMİS'e, TTK Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Aşılamamız böyle devam etmektedir. Bizim Kozlu'da bin 640 kişi vardı. Dışarıda randevu alıp aşı olanlarda var. Günlük rutin olarak 60 aşılama şeklinde devam edecek. Bizim bölgemizden aşılama başladı. Saklama koşulları uygun olmadığı için bizim müesseseden başladı. Şu ana kadar 180'e yakın aşılama olan var. Hastanede veya aile hekimliğinde kendi isteğiyle aşı olan da var" diye konuştu.

İşçilerden Sebahattin Uçar, "Hizmeti ayağımıza kadar getiren sendikamıza, genel müdürlük yetkililerine teşekkür ediyoruz. Aşımızı olduk. Çalışanlar olarak tehlike altındaydık. Uygulamadan memnunduk. Arkadaşlarla yer altında birlikte çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Diğer meslektaşlarımıza da aşı olmalarını öneriyoruz" diye ifade etti.

Emrah Taşkın isimli işçi de "Sağlığımız için herkesin aşı olması gerekiyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yer altında çalışıyoruz. Çoluk çocuğumuzu sevemiyoruz. Aşımızı olduk. Mesai arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Aşı öncesi form dolduran işçiler, aşı olduktan sonra sağlıkları açısından bir süre daha başhekimlikte bekletildi. - ZONGULDAK

Maden işçileri aşı sırasına girdi
Maden işçileri aşı sırasına girdi
Maden işçileri aşı sırasına girdi
Maden işçileri aşı sırasına girdi

COVIRAN Bereket, Zonguldak, Maden, işçi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Maden işçileri aşı sırasına girdi - Son Dakika


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