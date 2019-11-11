Son Dakika Haberleri: Maden işçileri fidan dikti
Son Dakika Güncel Maden işçileri fidan dikti

Maden işçileri fidan dikti

7 saat önce

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' kampanyası ile 81 ilde dikimi yapılacak 11 milyon ağaç projesi kapsamında Zonguldak'ta maden işçilerinin de katılımıyla 86 bin 500 fidan dikildi.

Maden işçileri fidan dikti, System.String[]
TARIM ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' kampanyası ile 81 ilde dikimi yapılacak 11 milyon ağaç projesi kapsamında Zonguldak'ta maden işçilerinin de katılımıyla 86 bin 500 fidan dikildi.

Zonguldak'ta fidan dikim törenleri Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde gerçekleştirildi. Çaycuma ilçesine bağlı Kahvecioğlu köyünde düzenlenen fidan dikme törenine, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, maden işçileri ile öğrenciler katıldı. Vali Erdoğan Bektaş, etkinliğe katılımının yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini söyleyerek,  Zonguldak'ın çevre bilinci yüksek bir yer olduğunu ve çevre temizliği için de aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Konuşmaların ardından saat 11: 11'de fidanlar dikildi. Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı müesseselerde çalışan yaklaşık 100 maden işçisi de fidanları toprakla buluşturdu.Ereğli ilçesine bağlı Danışmentli köyünde gerçekleştirilen törene ise Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Ereğli Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, planlanan alana arıcılıkta fayda sağlaması bakımından yaban mersini ve kızılcık fidanı dikimi yaptıklarını söyledi.


- Zonguldak
Zonguldak, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
İBB, Erdoğan'ın da sert sözlerle yüklendiği proje iptali konusunda kendisini savundu Atatürk'e olan benzerliğini kullanan Göksel Kaya, üniforma giyerek ata bindi Eşi ve kızının yüzünü naylon poşetle yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 21:34:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maden işçileri fidan dikti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]