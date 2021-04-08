Maden işçileri iş bırakma eyleminin 4.gününde - Son Dakika

Maden işçileri iş bırakma eyleminin 4.gününde

08.04.2021 15:10
Maden işçileri iş bırakma eyleminin 4.gününde, System.String[]

Kayseri'de faaliyet gösteren altın madeninin taşeron firması Çiftay şirketinde çalışan yaklaşık 1000 işçi eylemlerinin 4.

Kayseri'de faaliyet gösteren altın madeninin taşeron firması Çiftay şirketinde çalışan yaklaşık 1000 işçi eylemlerinin 4. gününe girdi

Kayseri'nin Develi ilçesinde faaliyet gösteren altın madeninin taşeron firması Çiftay inşaat bünyesinde çalışan 1000 işçi sendikal haklarını alabilmek için iş bırakma eylemlerini sürdürüyor . Maden işletmesinin bahçesinde kayaların üstünde yatarak görüşmelerden çıkacak olumlu bir haberi bekleyen işçiler adına konuşan Durmuş Ali Yeşiltepe, "Çiftay inşaatın bize vermiş olduğu bir söz vardı. Sendikal haklarımızı alabilmek için görüşmeler yapmıştık. Madende bu yönde de üye çalışmaları yapmıştık. Ancak Çiftay firmasının sendikal faaliyet konusunda mahkemelik olması ve davanın devam etmesi bizim haklarımızı almamızı engelliyor. Çiftayın davadan çekilmemesi ve bize söz veren sendikanın bizi yarı yolda bırakması haklarımızı alabilme konusunda bize sıkıntı yaşatıyor. Firma yetkilileri ile 4 gündür görüşme halindeyiz bugünde görüştük ve haber bekliyoruz. Bu görüşmeler işçiler ve işçi temsilcileri arasında sürdürülüyor. Bizler evimizde sıcak yatağımızda yatmak yerine burada arkadaşlarımızla kayaların üzerinde yatarak hakkımızı alabilme konusunda büyük mücadele veriyoruz" diye konuştu.

Kooperatif başkanı, "Bizler burada işçi kardeşlerimize destek vermek için bulunuyoruz Çiftay bünyesinde çalışan işçiler Develi halkını temsil ediyor. 'Bu işçileri çıkarırız yeni işçiler alırız' diyen Çiftay firmasına buradan sesleniyorum. Böyle bir şey kesinlikle yapamazsınız 70 Bin Nüfuslu Develide herkes buradan çıkacak bir haberi bekliyor. Eğer olumsuz bir haber çıkarsa vatandaşlar ayaklanabilir. Biz vatandaşlarımız 4 gözle olumlu bir haber çıkmasını bekliyor. Bizlerde buradaki işçi kardeşlerimizin haklarını kimseye yedirmeyiz. Sonuna kadar işçi kardeşlerimizin arkasındayız ve destekçileri olacağız"şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Maden işçileri iş bırakma eyleminin 4.gününde
Maden işçileri iş bırakma eyleminin 4.gününde
Maden işçileri iş bırakma eyleminin 4.gününde
Maden işçileri iş bırakma eyleminin 4.gününde
Maden işçileri iş bırakma eyleminin 4.gününde

Kayseri, Taşeron, Maden, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maden işçileri iş bırakma eyleminin 4.gününde - Son Dakika


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