Maden işçileri işten çıkarılan arkadaşlarına destek amacıyla greve başladı - Son Dakika

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir bakır madeni işletmesinde çalışan işçiler, işten çıkarılan arkadaşlarına destek amacıyla grev kararı aldı.

İlçede faaliyet gösteren bakır madeninde taşeron firma bünyesinde çalışan işçilerden 9'unun işten çıkarılması üzerine gece vardiyasında çalışan 125 kişi, arkadaşlarına destek amacıyla greve başladı.

Bölgede jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

İşten çıkarılan işçiler adına bir konuşma yapan Kadir Acar, dün akşam şirketin bir görevlisinin kendileriyle çalışmak istemediğini söylediğini iddia etti.

İşçilerden 7'si Taşköprülü,1'i Kastamonulu, 1'i de Boyabatlı 9 kişinin işten çıkarıldığını anlatan Acar, "Bizlere neden işten çıkarıldığımıza dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Sadece şirket müdürünün bizlerle çalışmak istemediğini beyan ettiler. İşletmede dün akşam meydana gelen kavgada işten çıkarılan kişilerin yer almadığı görülmüştür. Bize hak etmediğimiz bir davranışta bulunuldu. Bu olay çözülene kadar grevimiz devam edecek, şantiyenin önünden ayrılmayacağız." dedi.

Grev üzerine şirket yetkilileri, işten çıkarılan 9 işçi ile bir görüşme gerçekleştirdi.