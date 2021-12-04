MADEN İŞÇİLERİNDEN 'DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ'NDE YÜRÜYÜŞ - Son Dakika

ZONGULDAK'ta maden çalışanları, '4 Aralık Dünya Madenciler Günü' nedeniyle yürüyüş düzenledi.

Madenci Anıtı önünde başlayan yürüyüşe Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Çağlar Öztürk, maden işçileri, maden mühendisleri ve öğrenciler katıldı. Bando eşliğinde yürüyen grup 'Emeğin başkenti şanlı Zonguldak', 'Madenci feneri sönmeyecek' sloganları atarak valilik önüne kadar yürüdü. Burada konuşan GMİS Genel Başkanı Yeşil, Zonguldak'ın Türkiye'deki taş kömürü üretiminde en önemli kent olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Maden Tetkik Arama Kurumu'na bu noktada sahip çıkılmalı. Bugün dünyada ülkeler ekonomik kriz ile boğuşurken taş kömürünün uluslararası piyasadaki fiyatı büyük oranda artmaktadır. Her yıl milyarlarca dolarımızı taş kömürü ithalatına harcıyoruz. Demir çelik sanayimizin ana ham maddesi olan taş kömürünün ithalatında sorunlar yaşanıyor. İthal kömür tedarik etmek bile zorlaşıyor. Bu şartlar bir kez daha göstermiştir ki Türkiye'nin kömür ithal etme lüksü yoktur. Sanayimiz için öz kaynağımız olan taş kömürü üretimin artırılması zorunludur. Bu dönemde TTK'ya yatırımların yapılarak işçi açıklarının giderilmesi gerekiyor. Böylece üretim artırılarak kurumumuz ülkemize daha çok hizmet eder duruma gelecektir" dedi.

Program, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla sona erdi.