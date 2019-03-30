Son Dakika Haberleri: Maden İşçilerinden Ocaktan Çıkmama Eylemi

Maden İşçilerinden Ocaktan Çıkmama Eylemi

33 dakika önce

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı maden ocağında çalışan işçiler, kurumun iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bazı uygulamalarını protesto etmek için ocaktan çıkmama eylemi yaptı.

Maden İşçilerinden Ocaktan Çıkmama Eylemi, System.String[]
Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı maden ocağında çalışan işçiler, kurumun iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bazı uygulamalarını protesto etmek için ocaktan çıkmama eylemi yaptı.

TTK Karadon Müessese Müdürlüğünde saat 16.00-00.00 vardiyasında çalışan maden işçileri, çalışma şartlarıyla ilgili kurumun bazı kurallarını protesto etmek için vardiya çıkışı ocaktan çıkmama eylemi başlattı. Vardiya bitimi ocaktan çıkması beklenen maden işçileri yeryüzüne çıkmadı.

TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu ve Genel Maden İşçiler Sendikası (GMİS) temsilcileri işçilerle görüşmek için maden ocağına girdi. Görüşme sonunda maden işçileri 2,5 saat sonra eylemlerine son vererek ocaktan çıktı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:58 Kaynak: İHA

İşçi, Zonguldak, Maden, Güncel
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