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Maden işçilerine kaymakamdan ziyaret - Son Dakika

Maden işçilerine kaymakamdan ziyaret

02.08.2021 11:09
Maden işçilerine kaymakamdan ziyaret, System.String[]

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, 2009 yılında meydana gelen grizu patlamasında 19 maden işçisinin hayatını kaybettiği Bükköy Madencilik'i ziyaret etti.

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, 2009 yılında meydana gelen grizu patlamasında 19 maden işçisinin hayatını kaybettiği Bükköy Madencilik'i ziyaret etti.

Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Kavak'ın da katıldığı ziyarette, Bükköy Madencilik Turizm A.Ş.'nin kömür üretim tesislerini gezen Kaymakam Ahmet Altıntaş, işletmedeki faaliyetlerle ilgili olarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunduğu yetkililerden bilgi aldı. Kömür üretim sahasında incelemelerde bulunan Kaymakam Ahmet Altıntaş, sohbet ettiği maden işçilerine de çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BURSA

Maden işçilerine kaymakamdan ziyaret
Maden işçilerine kaymakamdan ziyaret

Bükköy Madencilik, Mustafakemalpaşa, Ahmet Altıntaş, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Maden işçilerine kaymakamdan ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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