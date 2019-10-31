Son Dakika Haberleri: Maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
Son Dakika Güncel Maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ilçesinde, maden işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ilçesinde, maden işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine giden maden işçilerini taşıyan Mustafa T'nin kullandığı 67 AAU 323 plakalı servis minibüsü, Zonguldak-Ereğli kara yolu Kandilli mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki 14 işçi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Okan Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, çalışmaların ardından normale döndü.

Genel Maden İşçileri Sendikası Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TTK Kozlu Müessesesine giden maden işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrildiğini belirterek, "Yaralı madenci kardeşlerimiz ilçemizdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bir arkadaşımızın durumu ağır." dedi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da kaza sonrası hastanede tedavi gören maden işçilerini ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Zonguldak, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:10 Kaynak: AA
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