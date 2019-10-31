Maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da kaza sonrası hastanede tedavi gören maden işçilerini ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TTK Kozlu Müessesesine giden maden işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrildiğini belirterek, "Yaralı madenci kardeşlerimiz ilçemizdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bir arkadaşımızın durumu ağır." dedi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, çalışmaların ardından normale döndü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki 14 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine giden maden işçilerini taşıyan Mustafa T'nin kullandığı 67 AAU 323 plakalı servis minibüsü, Zonguldak-Ereğli kara yolu Kandilli mevkisinde devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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