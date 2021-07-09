MADEN İŞÇİLERİNİN AŞILANMASI SÜRÜYOR - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, maden işçilerinin mobil aşı birimlerince maden ocakları önlerinde aşılanması sürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü, kentte bulunan maden ocaklarında çalışan maden işçilerinin hızlı bir şekilde aşılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında kurulan mobil aşı ekibi, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na(TTK) bağlı maden ocaklarında aşılamalarına devam ediyor. Mobil aşılama ekibi, Kozlu Müessese Müdürlüğü'nün ardından Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde de işçileri aşılamaya başladı. Sabah saatlerinde başlayan aşılama, mesai saatini sonuna kadar devam etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, maden işçilerinin aşılanmasına devam edildiğini söyledi. Mobil aşılama sisteminin işçiler için kolaylık sağladığını ifade eden Karakabak, "Maden işçilerimiz aşılanmaya devam ediliyor. İnşallah bu Kovid-19 belasından kısa zamanda kurtuluruz. Mobil aşı birimimiz müesseseleri gezerek işçilerimizi aşılıyor. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz." dedi.