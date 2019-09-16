Maden işçilerinin maaşlarını alamadıkları iddiası

Gümüşhane'de bir grup maden işçisi maaşlarını alamadıkları iddiasıyla çalıştıkları maden işletmesinin önünde basın açıklaması yaptı.

Merkeze bağlı Karamustafa Köyünde faaliyet gösteren ve 17 Temmuz'da, tesisin atık sahasındaki borulardan birinin patlamasının ve dereye karışmasının ardından üretim durdurulan madende çalışan yaklaşık 100 işçi, maaşlarını alamadıkları ve şirket tarafından ücretsiz izne çıkarılmak istendiklerini iddia ederek, maden sahası önünde bir araya geldi.

Burada işçiler adına basın açıklamasında bulunan grup üyelerinden Orhan Orak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yer altı personeli ve işçi temsilcisi olarak yaklaşık 8 yıldır aynı firmada çalıştığını söyledi.

Süre giden sorunlar nedeniyle maaşlarını alamadıklarını ve seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini anlatan Orak, sürekli maaş sıkıntısı yaşadıklarını ve seslerini duyuramadıklarını öne sürdü.

-"Maaşlarımızı alamadığımızdan dolayı iş bırakmak durumunda kaldık"

Orak, bir kaç gün önce maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle işe çıkmayacaklarını işverene bildirdiklerini ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Ertesi gün bize izne gitmek isteyenler ücretsiz izin alsınlar. İzne gitmek istemeyenler gelsinler çıkışını alsınlar dediler. Biz de arkadaşlarla toplanarak görüşmeler yaptık. Görüşmeler sonrasında bize bir maaş ödeneceği, 15 gün sonra da bir maaş daha yatıracaklarını söylediler. Daha önceden de bize verilen sözler tutulmadığı için bizler de çalışanlar olarak güvenimiz olmadığı için işe çıkmadık. İçeride 2-3 maaş alacağı olanlar var. Arkadaşlarımız çok mağdur. Maaşlarımızı alamadığımızdan dolayı sabah gelip kartlarımızı okuttuk ama işe çıkmadık. Bizim çıkışlarımızı vermeleri yönünde talepte bulunduk.."

Laboratuvarda çalışan işçilerden Cemalettin Şahin de uzun süredir aynı sıkıntıları yaşadıklarını ileri sürerek, firmanın hiçbir zaman düzenli maaş ödemesi yapmadığını iddia etti.

Basın açıklamasının ardından işçiler maden sahasına giriş yaptı.

Öte yandan firma yetkilileriyle görüşmek isteyen basın mensuplarının talebi de firma yetkililerince uygun görülmedi.