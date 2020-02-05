Maden işçisi aracında ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Maden işçisi aracında ölü bulundu - Son Dakika

Maden işçisi aracında ölü bulundu

6 saat önce

Zonguldak'ta bir maden işçisi aracında ölü bulundu.

Maden işçisi aracında ölü bulundu, System.String[]

Zonguldak'ta bir maden işçisi aracında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Kdz. Ereğli ilçesi Karaoğuz köyüne bağlı Küplü deresi mevkisinde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda maden işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Can Ali Türköz, 16 MDP 67 plakalı aracında ölü bulundu.


Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Türköz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma; olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde çalışma başlattı.


Türköz'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılacak. - ZONGULDAK

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
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