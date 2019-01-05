Son Dakika Haberleri: Maden İşçisi Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Maden İşçisi Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda bir şahıs eşini bıçaklayarak öldürdü.

Maden İşçisi Eşini Bıçaklayarak Öldürdü, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda bir şahıs eşini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay İnönü Mahallesi Kırgız Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre eşi H.İ. ile tartışan maden işçisi koca M.İ. eşini bıçak darbeleriyle öldürdü. Cinayet zanlısı koca M.İ. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden M.İ., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:12 Kaynak: İHA

Soma, Manisa, 3. Sayfa
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