Maden işçisi mehmetçik için dua etti, kurban kesti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat 'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Herekatı'nda görevli askerler için dua etti, kurban kesti.

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8 yıldır evlat acısı çeken şehit annesinden Barış Pınarı Harekatı yorumu: Beni de götürün, canım feda olsun