Son dakika: ZONGULDAK Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika: ZONGULDAK Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
11.03.2021 16:33
Edinilen son dakika gelişmesine göre Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi (3)ADLİYEYE SEVK EDİLDİZonguldak'ın Kilimli ilçesinde babası Yalçın Karadöngel'i (43) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi (3)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde babası Yalçın Karadöngel'i (43) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. E.K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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