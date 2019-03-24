Son Dakika Haberleri: Maden İşçisi Yeni Genel Başkanını Seçti

Maden İşçisi Yeni Genel Başkanını Seçti

1 dakika önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) 11. Olağan Genel Kurulu, Cumartesi ve Pazar günü Şemsi Denizer Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Maden İşçisi Yeni Genel Başkanını Seçti, System.String[]
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) 11. Olağan Genel Kurulu, Cumartesi ve Pazar günü Şemsi Denizer Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel başkan adayı Hakan Yeşil 220 alırken, mevcut başkan Demirci, 38 oy alarak başkanlık koltuğunu Yeşil'e bıraktı.

Oy kullanma işlemi 263 delegenin 258'i oy kullandı. Sayım işlemi devam ettiği sırada Genel Başkanlık sonuçları açıklandı. Genel Başkan adayı Hakan Yeşil 220 oy alırken, Ahmet Demirci 38 oy alarak başkanlık koltuğunu Yeşil'e bıraktı. Açılan sandık sonuçlarına göre Genel Başkanlığa 220 oyla Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcılığına 241 oyla İsa Mutlu, Genel Sekreterliğe 239 oyla Hüseyin Kolçak, Mali Sekreterliğe 220 ola Volkan Yıldız, Teşkilat ve Eğitim Sekreterliğine 225 oyla Tayfun Demir getirildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:39 Kaynak: İHA

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