Maden işçisinin derede cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Maden işçisinin derede cesedi bulundu - Son Dakika

Maden işçisinin derede cesedi bulundu

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde maden inşaatında çalışan işçi, toprak kayması sonucu düştüğü derede 1.5 kilometre sürüklenerek hayatını kaybetti.

Maden işçisinin derede cesedi bulundu, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde maden inşaatında çalışan işçi, toprak kayması sonucu düştüğü derede 1.5 kilometre sürüklenerek hayatını kaybetti.


Olay Tüfekçikonak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, maden inşaatında çalışan Hurşit Kurşun, toprak kayması neticesinde dereye düştü. Kurşun akıntıya kapılarak 1,5 kilometre sürüklendikten sonra bir ağaç dalına takılı kaldı. Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni muhtar Şahamettin Aykul tarafından bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Dereden çıkarılan Hurşit Kurşun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Genç işçinin cesedi savcının incelemesinin ardından cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bursa'da suya yapılan zamlar ertelendi! Ocak'ta tahsil edilen tutarlar, Şubat faturasından düşecek
Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak Dökülen çöp yüzünden amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
19:41 TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 20:59:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maden işçisinin derede cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]