Maden işletmesinin atık suyunun dereye karışmasına valilik açıklaması
30 dakika önce
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kentteki bir maden firmasının atık sahasındaki atık suyun dereye karışması ile ilgili olarak "Şu anki elimizdeki laboratuvar sonuçlarına göre siyanür açısından asla bir problem söz konusu değil" açıklamasını yaptı.
Gümüşhane Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:13 Kaynak: İHA
Valisi Kamuran Taşbilek, kentteki bir maden firmasının atık sahasındaki atık suyun dereye karışması ile ilgili olarak "Şu anki elimizdeki laboratuvar sonuçlarına göre siyanür açısından asla bir problem söz konusu değil" açıklamasını yaptı.
İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Karamustafa köyündeki maden şirketinin baraja giden borusunun ek yerinden çıkmasından dolayı pis suyun yağmur sularını toplayan kanala dökülmesi ve oradan da dereye inmesiyle ilgili bilgi veren Vali Taşbilek, "Arkadaşlarımız gece gerekli olan bütün çalışmaları yaptı. Bütün tahlilleri, numuneleri alarak laboratuvarlara gönderdi. Siyanür
açısından Koza Altın
Madeni bir çalışma yaptı, diğer ağır metaller açısından ise numuneleri Trabzon
'daki laboratuvarlara gönderdik. Allah'a şükür yapılan laboratuvar çalışmasında insan sağlığı için belirtilen parametrelerin 10'da 1'i civarından bir şey gözüküyor ama oda önemsenmeyecek boyutta. Biz gece yarısı bütün arkadaşlarımızı da orada görevlendirerek, köylerimizdeki vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Şuan elimizdeki laboratuvar sonuçlarına göre siyanür açısından asla bir problem söz konusu değil. Diğer ağır metaller ile ilgili de laboratuvarlarımız çalışıyor. Onun sonucunu da vatandaşlarımla paylaşacağız. Şuan itibariyle milletimizi tedirginliğe sokacak, tedirgin olmalarını gerektirecek önem arz eden bir şey yok" dedi.
Vali Taşbilek, meydana gelen olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi. - GÜMÜŞHANE
2. kattan düşen kediyi havada yakaladı Düzce'yi sel ve heyelan vurdu! Mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı, bazı köylere ulaşılamıyor Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor EPDK'den katkılı akaryakıt düzenlemesi