“Maden izin süreçleri hızlandırılmalı”
3 dakika önce
Doğal taş zengini Türkiye'de sektörün daha fazla ihracat yapabilmesi için dünyada modaya uygun renklere olan talebe göre hareket etmek istediğini söyleyen EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, "Bizim en büyük avantajımız renklerimiz ama en büyük sıkıntımız da tam olarak burada başlıyor" dedi.
Doğal taş zengini Türkiye'de sektörün daha fazla ihracat yapabilmesi için dünyada modaya uygun renklere olan talebe göre hareket etmek istediğini söyleyen EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, "Bizim en büyük avantajımız renklerimiz ama en büyük sıkıntımız da tam olarak burada başlıyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:41
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