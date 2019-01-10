Son Dakika Haberleri: Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (Khk) Değişiklik Yapan Kanun...

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (Khk) Değişiklik Yapan Kanun...

1 saat önce

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) değişiklik yapan kanun teklifi, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (Khk) Değişiklik Yapan Kanun..., System.String[]
Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) değişiklik yapan kanun teklifi, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:06 Kaynak: AA

Politika
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